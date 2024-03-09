https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931998328.html
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ
Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:13
2024-03-09T11:13
2024-03-09T13:40
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
рустем умеров
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники. "Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК (военно-врачебную комиссию. — Прим. ред.), где был признан непригодным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы", — уточнили в материале. По информации издания, министр обороны Украины Рустем Умеров и Владимир Зеленский не предложили экс-главкому какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке, после чего он решил уйти в отставку. Задержка с увольнением связана с пробелами в украинском законодательстве: в частности, не установлено четко, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы — министр обороны или Зеленский. "Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в (личном. — Прим. ред.) распоряжении министра (обороны. — Прим. ред.) военнослужащему (находящемуся в промежуточном статусе. — Прим. ред.) прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц (46 долларов)", — уточнило издание.МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки генерала с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился возглавить дипмиссию в Лондоне.Восьмого февраля Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета The Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.
https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931972290.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240215/reyting-1927586721.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ
Zn.ua: Залужного признали негодным к военной службе перед назначением послом
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.
«
"Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК (военно-врачебную комиссию. — Прим. ред.), где был признан непригодным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы", — уточнили в материале.
В Киеве раскрыли участь Залужного после отправки в Лондон
По информации издания, министр обороны Украины Рустем Умеров
и Владимир Зеленский
не предложили экс-главкому какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке, после чего он решил уйти в отставку.
Задержка с увольнением связана с пробелами в украинском законодательстве: в частности, не установлено четко, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы — министр обороны или Зеленский.
«
"Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в (личном. — Прим. ред.) распоряжении министра (обороны. — Прим. ред.) военнослужащему (находящемуся в промежуточном статусе. — Прим. ред.) прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц (46 долларов)", — уточнило издание.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки генерала с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады
Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился возглавить дипмиссию в Лондоне.
Украине меняют коней извне
Восьмого февраля Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета The Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.
Опрос показал, насколько упал рейтинг Зеленского после отставки Залужного