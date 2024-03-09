https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931998328.html

Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ

Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2024

Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ

Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:13

2024-03-09T11:13

2024-03-09T13:40

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники. "Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК (военно-врачебную комиссию. — Прим. ред.), где был признан непригодным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы", — уточнили в материале. По информации издания, министр обороны Украины Рустем Умеров и Владимир Зеленский не предложили экс-главкому какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке, после чего он решил уйти в отставку. Задержка с увольнением связана с пробелами в украинском законодательстве: в частности, не установлено четко, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы — министр обороны или Зеленский. "Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в (личном. — Прим. ред.) распоряжении министра (обороны. — Прим. ред.) военнослужащему (находящемуся в промежуточном статусе. — Прим. ред.) прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц (46 долларов)", — уточнило издание.МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки генерала с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился возглавить дипмиссию в Лондоне.Восьмого февраля Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета The Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.

https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931972290.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240215/reyting-1927586721.html

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Дарья Буймова

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