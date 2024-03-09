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Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
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11:13 09.03.2024 (обновлено: 13:40 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931998328.html
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ
Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:13
2024-03-09T13:40
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
рустем умеров
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники. "Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК (военно-врачебную комиссию. — Прим. ред.), где был признан непригодным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы", — уточнили в материале. По информации издания, министр обороны Украины Рустем Умеров и Владимир Зеленский не предложили экс-главкому какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке, после чего он решил уйти в отставку. Задержка с увольнением связана с пробелами в украинском законодательстве: в частности, не установлено четко, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы — министр обороны или Зеленский. "Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в (личном. — Прим. ред.) распоряжении министра (обороны. — Прим. ред.) военнослужащему (находящемуся в промежуточном статусе. — Прим. ред.) прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц (46 долларов)", — уточнило издание.МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки генерала с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился возглавить дипмиссию в Лондоне.Восьмого февраля Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета The Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.
https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931972290.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ

Zn.ua: Залужного признали негодным к военной службе перед назначением послом

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.
«
"Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК (военно-врачебную комиссию. — Прим. ред.), где был признан непригодным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы", — уточнили в материале.
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По информации издания, министр обороны Украины Рустем Умеров и Владимир Зеленский не предложили экс-главкому какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке, после чего он решил уйти в отставку.
Задержка с увольнением связана с пробелами в украинском законодательстве: в частности, не установлено четко, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы — министр обороны или Зеленский.
«
"Согласно действующему законодательству, после двух месяцев пребывания в (личном. — Прим. ред.) распоряжении министра (обороны. — Прим. ред.) военнослужащему (находящемуся в промежуточном статусе. — Прим. ред.) прекращается выплата денежного довольствия, кроме оклада по воинскому званию. Для генерала Залужного, имеющего высшее воинское звание, это составляет 1762 гривны в месяц (46 долларов)", — уточнило издание.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки генерала с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился возглавить дипмиссию в Лондоне.
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Восьмого февраля Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Некоторые местные и западные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и главкомом ВСУ. Так, газета The Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.
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В миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРустем УмеровВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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