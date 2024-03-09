https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931972290.html

В Киеве раскрыли участь Залужного после отправки в Лондон

В Киеве раскрыли участь Залужного после отправки в Лондон - РИА Новости, 09.03.2024

В Киеве раскрыли участь Залужного после отправки в Лондон

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный будет полностью и бесповоротно выдавлен из политики Украины, если примет предложение Владимира Зеленского о назначении его... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T03:55

2024-03-09T03:55

2024-03-09T07:13

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олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный будет полностью и бесповоротно выдавлен из политики Украины, если примет предложение Владимира Зеленского о назначении его послом в Великобритании, такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.Эксперт заявил, что сложная внутриполитическая обстановка на Украине вынудила Зеленского перейти к диктаторской модели управления. На этом фоне, по словам Соскина, ожидается, что бывший главком ВСУ Залужный выступит на пресс-конференции и публично обозначит свою позицию по поводу того, что делает Зеленский."Залужный должен собрать своих ближайших соратников — а их у него много — и заявить свою позицию, если, конечно, она у него есть", — считает Соскин.Аналитик отметил, что Залужному не хватает политического опыта и соответствующих знаний, однако он, по словам Соскина, "быстро обучается". С другой стороны, принятие предложения Зеленского о его назначении послом Украины в Великобритании полностью лишит его политической субъектности, полагает эксперт."Если он заявит, что он едет послом в Великобританию, то это уже полностью будет "сбитый летчик-генерал", которого уже никогда не будет в политическом или в другом измерении", — предупредил Соскин.МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский хочет отправить бывшего главкома ВСУ послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины. Депутат отметил, что если с Залужным что-то случится в Великобритании, то будет гораздо проще свалить вину на российские спецслужбы. Сам Залужный пока никак не прокомментировал возможное назначение.

https://ria.ru/20240304/oshibka-1931113764.html

https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931969847.html

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в мире, украина, великобритания, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины