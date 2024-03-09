https://ria.ru/20240309/zalozhniki-1932066546.html

Офис Нетаньяху считает, что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам

Офис Нетаньяху считает, что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам - РИА Новости, 09.03.2024

Офис Нетаньяху считает, что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам

Движение ХАМАС на текущем этапе не заинтересовано в заключении сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, Израиль продолжает... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T20:10

2024-03-09T20:10

2024-03-09T20:10

в мире

израиль

россия

сша

владимир путин

уильям бернс

хамас

моссад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Движение ХАМАС на текущем этапе не заинтересовано в заключении сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, Израиль продолжает контакты с посредниками в попытках преодолеть разногласия, сообщила в субботу канцелярия израильского премьер-министра. По данным канцелярии, 8 марта глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Давид Барнеа встретился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в рамках усилий по продвижению сделки с ХАМАС по освобождению заложников в обмен на прекращение огня в секторе Газа. "На данном этапе ХАМАС укрепляет свою позицию о том, что он не заинтересован в сделке, и стремится разжечь регион во время Рамадана за счет палестинских жителей сектора Газа. Подчеркиваем, что контакты и сотрудничество с посредниками продолжаются постоянно в попытке сократить разногласия и продвинуть договоренности", - говорится в сообщении, распространенном от имени "Моссад". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240227/izrail-1929671643.html

https://ria.ru/20240227/izrail-1929678849.html

израиль

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, уильям бернс, хамас, моссад, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году