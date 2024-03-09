https://ria.ru/20240309/zakonoproekt-1932072162.html
На Украине оценили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных
На Украине оценили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных - РИА Новости, 09.03.2024
На Украине оценили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных
Законопроект, разрешающий на Украине мобилизацию осужденных, могут внести в украинский парламент на следующей неделе, а принят он может быть до конца весны,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T21:20
2024-03-09T21:20
2024-03-09T21:21
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денис малюська
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Законопроект, разрешающий на Украине мобилизацию осужденных, могут внести в украинский парламент на следующей неделе, а принят он может быть до конца весны, сообщил украинский министр юстиции Денис Малюська. "Думаю, что на следующей неделе он (законопроект – ред.) будет зарегистрирован, на ближайших заседаниях Рады он будет выносится на голосование. Ожидаю, что это (принятие законопроекта – ред.) - весна, не позднее", - сказал Малюська в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, тысячи осужденных и отбывающих наказание хотят идти в украинские войска. "Военные попросили, чтобы мы исключили от мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнение военной обязанности. Также не хотят допускать тех, кто совершал преступления против государственности... Таких они в рядах ВСУ видеть не хотят, собственно поэтому такие категории скорее всего под мобилизацию не попадут. Окончательное решение примет Рада", - отметил Малюська. Он признал, что не все украинские командиры хотят видеть у себя в подразделениях осужденных. Не исключил, что могут быть созданы отдельные отряды из мобилизованных осужденных. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих. Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240309/voenkomat-1932049328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине оценили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных
Министр: проект о мобилизации осужденных могут внести в Раду на следующей неделе
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Законопроект, разрешающий на Украине мобилизацию осужденных, могут внести в украинский парламент на следующей неделе, а принят он может быть до конца весны, сообщил украинский министр юстиции Денис Малюська.
"Думаю, что на следующей неделе он (законопроект – ред.) будет зарегистрирован, на ближайших заседаниях Рады он будет выносится на голосование. Ожидаю, что это (принятие законопроекта – ред.) - весна, не позднее", - сказал Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.
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По его словам, тысячи осужденных и отбывающих наказание хотят идти в украинские войска.
«
"Военные попросили, чтобы мы исключили от мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнение военной обязанности. Также не хотят допускать тех, кто совершал преступления против государственности... Таких они в рядах ВСУ
видеть не хотят, собственно поэтому такие категории скорее всего под мобилизацию не попадут. Окончательное решение примет Рада", - отметил Малюська.
Он признал, что не все украинские командиры хотят видеть у себя в подразделениях осужденных. Не исключил, что могут быть созданы отдельные отряды из мобилизованных осужденных.
Ранее депутат Верховной рады
Украины Алексей Гончаренко
заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.
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Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.