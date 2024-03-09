https://ria.ru/20240309/zakon-1932064554.html

Байден подписал закон о финансировании части федеральных ведомств

Байден подписал закон о финансировании части федеральных ведомств - РИА Новости, 09.03.2024

Байден подписал закон о финансировании части федеральных ведомств

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, сообщил Белый дом. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T19:51

2024-03-09T19:51

2024-03-09T20:03

джо байден

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, сообщил Белый дом.Законопроект ранее поддержали обе палаты американского конгресса.Закон регулирует ассигнования для части ведомств, включая минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона).Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать вынужденной приостановки работы федеральных структур ввиду отсутствия финансирования.

https://ria.ru/20240309/bayden-1932048458.html

сша

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