https://ria.ru/20240309/zabolevaniya-1932006116.html
В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний
В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний - РИА Новости, 09.03.2024
В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний
В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:20
2024-03-09T12:20
2024-03-09T12:20
европа
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732142993_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_171f870e8f7d39105050c1e308310e91.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой ежегодный отчет о распространении заболеваний на территории ЕС. "Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза", - пишет ECDC. Отмечается, что в 2022 году число подтвержденных случаев венерических заболеваний в Европе значительно выросло по сравнению с предыдущим годом – число случаев гонореи выросло на 48%, сифилиса – на 34%, хламидиоза – на 16%. Кроме того, центр отмечает значительный рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Эти тренды, по мнению ECDC, указывают на необходимость срочных действий для предотвращения распространения ЗППП на территории Европы и снижения их влияния на общественное здравоохранение.
https://ria.ru/20240306/parazity-1931275445.html
https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732142993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b034237b632f48bc3665e55d053cd538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, евросоюз, в мире
В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний
В Европе участились случаи сифилиса, гонореи и хламидиоза
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой ежегодный отчет
о распространении заболеваний на территории ЕС.
"Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза", - пишет ECDC.
"Пожирают изнутри годами". Врачи предупредили о неочевидной болезни
Отмечается, что в 2022 году число подтвержденных случаев венерических заболеваний в Европе значительно выросло по сравнению с предыдущим годом – число случаев гонореи выросло на 48%, сифилиса – на 34%, хламидиоза – на 16%.
Кроме того, центр отмечает значительный рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса.
Эти тренды, по мнению ECDC, указывают на необходимость срочных действий для предотвращения распространения ЗППП на территории Европы и снижения их влияния на общественное здравоохранение.
Болезнь X. Зачем готовить мир к пандемии неизвестного вируса