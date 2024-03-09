https://ria.ru/20240309/zabolevaniya-1932006116.html

В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний

В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний - РИА Новости, 09.03.2024

В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний

В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:20

2024-03-09T12:20

2024-03-09T12:20

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой ежегодный отчет о распространении заболеваний на территории ЕС. "Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза", - пишет ECDC. Отмечается, что в 2022 году число подтвержденных случаев венерических заболеваний в Европе значительно выросло по сравнению с предыдущим годом – число случаев гонореи выросло на 48%, сифилиса – на 34%, хламидиоза – на 16%. Кроме того, центр отмечает значительный рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Эти тренды, по мнению ECDC, указывают на необходимость срочных действий для предотвращения распространения ЗППП на территории Европы и снижения их влияния на общественное здравоохранение.

https://ria.ru/20240306/parazity-1931275445.html

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, евросоюз, в мире