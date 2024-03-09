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В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний - РИА Новости, 09.03.2024
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12:20 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/zabolevaniya-1932006116.html
В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний
В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний - РИА Новости, 09.03.2024
В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний
В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:20
2024-03-09T12:20
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой ежегодный отчет о распространении заболеваний на территории ЕС. "Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза", - пишет ECDC. Отмечается, что в 2022 году число подтвержденных случаев венерических заболеваний в Европе значительно выросло по сравнению с предыдущим годом – число случаев гонореи выросло на 48%, сифилиса – на 34%, хламидиоза – на 16%. Кроме того, центр отмечает значительный рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Эти тренды, по мнению ECDC, указывают на необходимость срочных действий для предотвращения распространения ЗППП на территории Европы и снижения их влияния на общественное здравоохранение.
https://ria.ru/20240306/parazity-1931275445.html
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европа, евросоюз, в мире
Европа, Евросоюз, В мире
В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний

В Европе участились случаи сифилиса, гонореи и хламидиоза

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медицинский работник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликовавший свой ежегодный отчет о распространении заболеваний на территории ЕС.
"Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза", - пишет ECDC.
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Отмечается, что в 2022 году число подтвержденных случаев венерических заболеваний в Европе значительно выросло по сравнению с предыдущим годом – число случаев гонореи выросло на 48%, сифилиса – на 34%, хламидиоза – на 16%.
Кроме того, центр отмечает значительный рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса.
Эти тренды, по мнению ECDC, указывают на необходимость срочных действий для предотвращения распространения ЗППП на территории Европы и снижения их влияния на общественное здравоохранение.
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