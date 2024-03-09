https://ria.ru/20240309/vystavka-1931970439.html

В столице Буркина-Фасо открылась выставка русских костюмов

В столице Буркина-Фасо открылась выставка русских костюмов - РИА Новости, 09.03.2024

В столице Буркина-Фасо открылась выставка русских костюмов

Выставка русских костюмов открылась в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T02:56

2024-03-09T02:56

2024-03-09T02:56

культура

буркина-фасо

россия

уагадугу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548482_0:147:3001:1835_1920x0_80_0_0_fd1b2dceae01105ead58141883c819c0.jpg

УАГАДУГУ, 9 мар – РИА Новости. Выставка русских костюмов открылась в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает корреспондент РИА Новости. Выставку организовал "Русский дом" в Буркина-Фасо. Его глава Евгения Тихонова рассказала, что выставка называется "Очарование народного костюма". "Местные жители вообще мало знают о России, поэтому мы шаг за шагом знакомим их с русским языком и русской культурой. Надо начинать с малого. Сегодня привезли кукол, а завтра – балет. Главное – что мы развиваем сотрудничество между двумя странами", – сказала она. Создатель экспонатов – руководитель секции "Художественная кукла, игрушка и матрешка" Евразийского художественного союза Галия Вальева. Экспонаты были созданы на основе изучения оригиналов этнографических костюмов в запасниках музеев. Этот материал позволил собрать воедино разрозненные элементы и сложить цельный образ от головного убора до обуви, чтобы передать традиции, самобытность и богатство русской культуры. Негосударственный "Русский дом" в Уагадугу начал работу 13 января открытием выставки "Окно в Россию". На открытии "Русского дома" присутствовали премьер-министр республики Апполинер Кьелем де Тамбела и представители МИД России. "Русский дом" открыл курсы русского языка в Уагадугу, на которых сейчас обучаются примерно 120 человек.

https://ria.ru/20240306/vystavka-1931494225.html

https://ria.ru/20231226/pamyatnik-1918070351.html

буркина-фасо

россия

уагадугу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буркина-фасо, россия, уагадугу