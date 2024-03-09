https://ria.ru/20240309/vystavka-1931970439.html
В столице Буркина-Фасо открылась выставка русских костюмов
В столице Буркина-Фасо открылась выставка русских костюмов - РИА Новости, 09.03.2024
В столице Буркина-Фасо открылась выставка русских костюмов
Выставка русских костюмов открылась в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:56
2024-03-09T02:56
2024-03-09T02:56
культура
буркина-фасо
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уагадугу
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УАГАДУГУ, 9 мар – РИА Новости. Выставка русских костюмов открылась в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает корреспондент РИА Новости. Выставку организовал "Русский дом" в Буркина-Фасо. Его глава Евгения Тихонова рассказала, что выставка называется "Очарование народного костюма". "Местные жители вообще мало знают о России, поэтому мы шаг за шагом знакомим их с русским языком и русской культурой. Надо начинать с малого. Сегодня привезли кукол, а завтра – балет. Главное – что мы развиваем сотрудничество между двумя странами", – сказала она. Создатель экспонатов – руководитель секции "Художественная кукла, игрушка и матрешка" Евразийского художественного союза Галия Вальева. Экспонаты были созданы на основе изучения оригиналов этнографических костюмов в запасниках музеев. Этот материал позволил собрать воедино разрозненные элементы и сложить цельный образ от головного убора до обуви, чтобы передать традиции, самобытность и богатство русской культуры. Негосударственный "Русский дом" в Уагадугу начал работу 13 января открытием выставки "Окно в Россию". На открытии "Русского дома" присутствовали премьер-министр республики Апполинер Кьелем де Тамбела и представители МИД России. "Русский дом" открыл курсы русского языка в Уагадугу, на которых сейчас обучаются примерно 120 человек.
https://ria.ru/20240306/vystavka-1931494225.html
https://ria.ru/20231226/pamyatnik-1918070351.html
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буркина-фасо, россия, уагадугу
Культура, Буркина-Фасо, Россия, Уагадугу
В столице Буркина-Фасо открылась выставка русских костюмов
В городе Уагадугу в Буркина-Фасо открылась выставка русских костюмов
УАГАДУГУ, 9 мар – РИА Новости. Выставка русских костюмов открылась в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, передает корреспондент РИА Новости.
Выставку организовал "Русский дом" в Буркина-Фасо. Его глава Евгения Тихонова рассказала, что выставка называется "Очарование народного костюма".
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"Местные жители вообще мало знают о России
, поэтому мы шаг за шагом знакомим их с русским языком и русской культурой. Надо начинать с малого. Сегодня привезли кукол, а завтра – балет. Главное – что мы развиваем сотрудничество между двумя странами", – сказала она.
Создатель экспонатов – руководитель секции "Художественная кукла, игрушка и матрешка" Евразийского художественного союза Галия Вальева. Экспонаты были созданы на основе изучения оригиналов этнографических костюмов в запасниках музеев. Этот материал позволил собрать воедино разрозненные элементы и сложить цельный образ от головного убора до обуви, чтобы передать традиции, самобытность и богатство русской культуры.
Негосударственный "Русский дом" в Уагадугу
начал работу 13 января открытием выставки "Окно в Россию". На открытии "Русского дома" присутствовали премьер-министр республики Апполинер Кьелем де Тамбела и представители МИД России. "Русский дом" открыл курсы русского языка в Уагадугу, на которых сейчас обучаются примерно 120 человек.
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