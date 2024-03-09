https://ria.ru/20240309/vybory-1932021560.html

В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов

В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов - РИА Новости, 09.03.2024

В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов

В центре города Геническ Херсонской области специализированный автоклуб запустил обратный отсчет до старта основного этапа выборов президента России 2024 года,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:12

2024-03-09T14:12

2024-03-09T14:12

выборы президента россии — 2024

общество

геническ

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. В центре города Геническ Херсонской области специализированный автоклуб запустил обратный отсчет до старта основного этапа выборов президента России 2024 года, сообщает корреспондент РИА Новости. Автоклуб представляет из себя автомобиль с автоматически раскладывающейся на его базе сценой. Автоклуб снабжен мощной акустической системой и плоским цветным экраном с большой диагональю. Это позволяет качественно транслировать фильмы и любые другие изображения для зрителей. На экране развернутого в центре Геническа автоклуба транслируется обратный отсчет до начала голосования на выборах президента Российской Федерации 2024 года, которые состоятся в области с 15 по 17 марта. "До выборов президента Российской Федерации осталось 6 дней", - значится на экране автоклуба. Из динамиков звучат полюбившиеся всем песни, а активисты и волонтеры раздают прохожим официальные газеты Избирательной комиссии Херсонской области "Право на выбор". Автоклуб был развернут администрацией Херсонской области.

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

https://ria.ru/20240305/vybory-1931169761.html

геническ

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, геническ, херсонская область