https://ria.ru/20240309/vybory-1932021560.html
В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов
В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов - РИА Новости, 09.03.2024
В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов
В центре города Геническ Херсонской области специализированный автоклуб запустил обратный отсчет до старта основного этапа выборов президента России 2024 года,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:12
2024-03-09T14:12
2024-03-09T14:12
выборы президента россии — 2024
общество
геническ
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. В центре города Геническ Херсонской области специализированный автоклуб запустил обратный отсчет до старта основного этапа выборов президента России 2024 года, сообщает корреспондент РИА Новости. Автоклуб представляет из себя автомобиль с автоматически раскладывающейся на его базе сценой. Автоклуб снабжен мощной акустической системой и плоским цветным экраном с большой диагональю. Это позволяет качественно транслировать фильмы и любые другие изображения для зрителей. На экране развернутого в центре Геническа автоклуба транслируется обратный отсчет до начала голосования на выборах президента Российской Федерации 2024 года, которые состоятся в области с 15 по 17 марта. "До выборов президента Российской Федерации осталось 6 дней", - значится на экране автоклуба. Из динамиков звучат полюбившиеся всем песни, а активисты и волонтеры раздают прохожим официальные газеты Избирательной комиссии Херсонской области "Право на выбор". Автоклуб был развернут администрацией Херсонской области.
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, геническ, херсонская область
Выборы президента России — 2024, Общество, Геническ, Херсонская область
В Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов
В автоклубе в Геническе запустили обратный отсчет до старта выборов президента
ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. В центре города Геническ Херсонской области специализированный автоклуб запустил обратный отсчет до старта основного этапа выборов президента России 2024 года, сообщает корреспондент РИА Новости.
Автоклуб представляет из себя автомобиль с автоматически раскладывающейся на его базе сценой. Автоклуб снабжен мощной акустической системой и плоским цветным экраном с большой диагональю. Это позволяет качественно транслировать фильмы и любые другие изображения для зрителей. На экране развернутого в центре Геническа автоклуба транслируется обратный отсчет до начала голосования на выборах президента Российской Федерации 2024 года, которые состоятся в области с 15 по 17 марта.
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"До выборов президента Российской Федерации осталось 6 дней", - значится на экране автоклуба.
Из динамиков звучат полюбившиеся всем песни, а активисты и волонтеры раздают прохожим официальные газеты Избирательной комиссии Херсонской области
"Право на выбор".
Автоклуб был развернут администрацией Херсонской области.
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