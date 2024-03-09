https://ria.ru/20240309/vstrecha-1932033183.html

Названа дата следующей встречи в формате "Рамштайн" по Украине

Названа дата следующей встречи в формате "Рамштайн" по Украине - РИА Новости, 09.03.2024

Названа дата следующей встречи в формате "Рамштайн" по Украине

Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии 19 марта, главной темой станет продолжающийся кризис на Украине и безопасность стран-участниц... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:58

2024-03-09T15:58

2024-03-09T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

германия

ллойд остин

нато

сергей лавров

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Очередное заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии 19 марта, главной темой станет продолжающийся кризис на Украине и безопасность стран-участниц контактной группы, сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу американской авиабазы, расположенной близ города Рамштайн на территории Германии. "Министр обороны США Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на американской авиабазе в Рамштайне", - пишет агентство. Встреча состоится 19 марта, сказано в сообщении. Отмечается, что на встречу приглашены министры обороны стран контактной группы для обсуждения "продолжающегося кризиса" на Украине и вопросов безопасности, касающихся союзных сил и США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240221/nato-1928742048.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, ллойд остин, нато, сергей лавров, владимир путин