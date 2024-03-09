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В Раде призвали убрать представителей военкоматов с улиц - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/voenkomat-1932049328.html
В Раде призвали убрать представителей военкоматов с улиц
В Раде призвали убрать представителей военкоматов с улиц - РИА Новости, 09.03.2024
В Раде призвали убрать представителей военкоматов с улиц
Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев считает, что представителей военкоматов нужно убрать с улиц, для этого предлагает оставить в законопроекте о... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:02
2024-03-09T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
юлия тимошенко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев считает, что представителей военкоматов нужно убрать с улиц, для этого предлагает оставить в законопроекте о мобилизации возможность предоставлять данные через электронный кабинет. По его словам, у военнообязанных должен быть выбор: лично обратиться в военкомат или центр предоставления админуслуг для обновления данных или сделать это через электронный кабинет призывника. "Задача, которую мы ставили - убрать представителей ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) с улиц, чтобы они не хватали людей на улицах, не затягивали их. Поэтому ищем пути цифровизации, в том числе, через электронные кабинет", - сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240229/delo-1930363085.html
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в мире, украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, партия "батькивщина"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Партия "Батькивщина"
В Раде призвали убрать представителей военкоматов с улиц

Депутат Рады Чернев призвал убрать представителей военкоматов с улиц

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады
Заседание Верховной рады - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев считает, что представителей военкоматов нужно убрать с улиц, для этого предлагает оставить в законопроекте о мобилизации возможность предоставлять данные через электронный кабинет.
По его словам, у военнообязанных должен быть выбор: лично обратиться в военкомат или центр предоставления админуслуг для обновления данных или сделать это через электронный кабинет призывника.
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"Задача, которую мы ставили - убрать представителей ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) с улиц, чтобы они не хватали людей на улицах, не затягивали их. Поэтому ищем пути цифровизации, в том числе, через электронные кабинет", - сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныПартия "Батькивщина"
 
 
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