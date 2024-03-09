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В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян - РИА Новости, 09.03.2024
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20:40 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/veteran-1932069548.html
В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян
В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян - РИА Новости, 09.03.2024
В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян
Российские дипломаты навестили в Международный женский день в армянском городе Капан Сюникской области ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T20:40
2024-03-09T20:40
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армения
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ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Российские дипломаты навестили в Международный женский день в армянском городе Капан Сюникской области ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян, сообщили в пресс-службе российского посольства. "Восьмого марта руководитель передовой группы МИД России по открытию генерального консульства России в Капане Сергей Чащихин и координатор проектов Русского дома Людмила Агаханян побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Аванесовны Тадевосян", - говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ. Отмечается, что ветерану передали поздравительное послание посла России в Армении Сергея Копыркина. "У Аршалуйс Аванесовны собралась ее большая и дружная семья. В уютной атмосфере за чашкой чая родственники делились историями о героическом прошлом своей любимой мамы и бабушки, ее трепетном отношении к воспитанию детей и внуков", - говорится в сообщении.
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россия, армения, сергей копыркин
Россия, Армения, Сергей Копыркин
В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян

В Капане российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян

© Фото : Посольство России в Армении/TelegramРоссийские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане
Российские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Посольство России в Армении/Telegram
Российские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане
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ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Российские дипломаты навестили в Международный женский день в армянском городе Капан Сюникской области ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян, сообщили в пресс-службе российского посольства.
«
"Восьмого марта руководитель передовой группы МИД России по открытию генерального консульства России в Капане Сергей Чащихин и координатор проектов Русского дома Людмила Агаханян побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Аванесовны Тадевосян", - говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ.
© Фото : Посольство России в Армении/TelegramРоссийские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане
Российские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Посольство России в Армении/Telegram
Российские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане
Отмечается, что ветерану передали поздравительное послание посла России в Армении Сергея Копыркина.
«
"У Аршалуйс Аванесовны собралась ее большая и дружная семья. В уютной атмосфере за чашкой чая родственники делились историями о героическом прошлом своей любимой мамы и бабушки, ее трепетном отношении к воспитанию детей и внуков", - говорится в сообщении.
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12 января, 17:26
 
РоссияАрменияСергей Копыркин
 
 
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