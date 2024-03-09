https://ria.ru/20240309/veteran-1932069548.html

В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян

В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян - РИА Новости, 09.03.2024

В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян

Российские дипломаты навестили в Международный женский день в армянском городе Капан Сюникской области ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T20:40

2024-03-09T20:40

2024-03-09T20:40

россия

армения

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Российские дипломаты навестили в Международный женский день в армянском городе Капан Сюникской области ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян, сообщили в пресс-службе российского посольства. "Восьмого марта руководитель передовой группы МИД России по открытию генерального консульства России в Капане Сергей Чащихин и координатор проектов Русского дома Людмила Агаханян побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Аванесовны Тадевосян", - говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ. Отмечается, что ветерану передали поздравительное послание посла России в Армении Сергея Копыркина. "У Аршалуйс Аванесовны собралась ее большая и дружная семья. В уютной атмосфере за чашкой чая родственники делились историями о героическом прошлом своей любимой мамы и бабушки, ее трепетном отношении к воспитанию детей и внуков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240112/veteran-1921013113.html

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россия, армения, сергей копыркин