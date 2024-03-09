В Армении российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян
В Капане российские дипломаты навестили ветерана ВОВ Аршалуйс Тадевосян
© Фото : Посольство России в Армении/TelegramРоссийские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане
Российские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Российские дипломаты навестили в Международный женский день в армянском городе Капан Сюникской области ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян, сообщили в пресс-службе российского посольства.
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"Восьмого марта руководитель передовой группы МИД России по открытию генерального консульства России в Капане Сергей Чащихин и координатор проектов Русского дома Людмила Агаханян побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Аванесовны Тадевосян", - говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ.
© Фото : Посольство России в Армении/TelegramРоссийские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане
Российские дипломаты навестили ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйс Тадевосян в армянском Капане
Отмечается, что ветерану передали поздравительное послание посла России в Армении Сергея Копыркина.
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"У Аршалуйс Аванесовны собралась ее большая и дружная семья. В уютной атмосфере за чашкой чая родственники делились историями о героическом прошлом своей любимой мамы и бабушки, ее трепетном отношении к воспитанию детей и внуков", - говорится в сообщении.