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"Октябрьский сюрприз". Стало известно, что США готовят Украине - РИА Новости, 09.03.2024
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06:07 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html
"Октябрьский сюрприз". Стало известно, что США готовят Украине
"Октябрьский сюрприз". Стало известно, что США готовят Украине - РИА Новости, 09.03.2024
"Октябрьский сюрприз". Стало известно, что США готовят Украине
Украинский конфликт закончится в этом году "октябрьским сюрпризом" перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины, с таким утверждением выступил... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T06:07
2024-03-09T06:07
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинский конфликт закончится в этом году "октябрьским сюрпризом" перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины, с таким утверждением выступил обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата."Чем закончится российско-украинский конфликт? Октябрьским сюрпризом. Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет распущена, и возникнет Новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего правительства Украины при поддержке высшего военного командования", — говорится в статье.Территория нового государства, предполагает автор, будет совпадать с той, которую фактически контролирует Киев. По мнению обозревателя, Россия уже добилась большей части своих стратегических целей, присоединив Крым в 2014 году и обеспечив к нему "сухопутный коридор" в 2022-м."Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально (т.е. этнически, лингвистически и культурно); и будет иметь явно защищаемые границы", — предполагает автор.Также, по словам обозревателя, окажется удовлетворен и интерес России в нейтралитете Украины, что будет проявляться в ее "стратегической автономии"."Новая Украина будет иметь стратегическую автономию, чтобы отделиться от сферы влияния России, не присоединяясь к экономическим и военным блокам, таким как ЕС и НАТО", — полагает Тата.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели специальной военной операции России на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность.
https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931972290.html
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в мире, сша, украина, россия, василий небензя, дмитрий песков, евросоюз, нато, оон
В мире, США, Украина, Россия, Василий Небензя, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, ООН
"Октябрьский сюрприз". Стало известно, что США готовят Украине

AS: в октябре перед выборами президента США Украину расчленят

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинский конфликт закончится в этом году "октябрьским сюрпризом" перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины, с таким утверждением выступил обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата.

Октябрьский сюрприз — этим выражением в США принято называть событие, которое обычно происходит за месяц до президентских выборов в ноябре и может повлиять на исход голосования.

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"Чем закончится российско-украинский конфликт? Октябрьским сюрпризом. Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет распущена, и возникнет Новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего правительства Украины при поддержке высшего военного командования", — говорится в статье.
Территория нового государства, предполагает автор, будет совпадать с той, которую фактически контролирует Киев. По мнению обозревателя, Россия уже добилась большей части своих стратегических целей, присоединив Крым в 2014 году и обеспечив к нему "сухопутный коридор" в 2022-м.
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"Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально (т.е. этнически, лингвистически и культурно); и будет иметь явно защищаемые границы", — предполагает автор.
Также, по словам обозревателя, окажется удовлетворен и интерес России в нейтралитете Украины, что будет проявляться в ее "стратегической автономии".
«
"Новая Украина будет иметь стратегическую автономию, чтобы отделиться от сферы влияния России, не присоединяясь к экономическим и военным блокам, таким как ЕС и НАТО", — полагает Тата.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели специальной военной операции России на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность.
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