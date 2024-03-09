"Октябрьский сюрприз". Стало известно, что США готовят Украине
AS: в октябре перед выборами президента США Украину расчленят
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинский конфликт закончится в этом году "октябрьским сюрпризом" перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины, с таким утверждением выступил обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата.
Октябрьский сюрприз — этим выражением в США принято называть событие, которое обычно происходит за месяц до президентских выборов в ноябре и может повлиять на исход голосования.
"Чем закончится российско-украинский конфликт? Октябрьским сюрпризом. Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет распущена, и возникнет Новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего правительства Украины при поддержке высшего военного командования", — говорится в статье.
"Новая Украина будет компактной, сплоченной и хорошо интегрированной политически, экономически и социально (т.е. этнически, лингвистически и культурно); и будет иметь явно защищаемые границы", — предполагает автор.
Также, по словам обозревателя, окажется удовлетворен и интерес России в нейтралитете Украины, что будет проявляться в ее "стратегической автономии".
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"Новая Украина будет иметь стратегическую автономию, чтобы отделиться от сферы влияния России, не присоединяясь к экономическим и военным блокам, таким как ЕС и НАТО", — полагает Тата.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели специальной военной операции России на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность.