https://ria.ru/20240309/ucheniya-1932022503.html
На Балтийском море прошли тренировки по управлению "Искандер-М"
На Балтийском море прошли тренировки по управлению "Искандер-М" - РИА Новости, 09.03.2024
На Балтийском море прошли тренировки по управлению "Искандер-М"
Тренировки по управлению ракетными ударами комплекса "Искандер-М" прошли на одном из полигонов в Калининградской области, сообщает пресс-служба Балтийского... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:29
2024-03-09T14:29
2024-03-09T14:29
безопасность
калининградская область
балтийское море
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КАЛИНИНГРАД, 9 мар - РИА Новости. Тренировки по управлению ракетными ударами комплекса "Искандер-М" прошли на одном из полигонов в Калининградской области, сообщает пресс-служба Балтийского флота. "В Калининградской области состоялась тренировка по управлению ракетными ударами ОТРК "Искандер-М". Подразделения ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку по управлению ракетными ударами на одном из полигонов в Калининградской области", - говорится в сообщении. В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу "Тревога", вышли в назначенный район сосредоточения, где выполнили техническую подготовку самоходных пусковых установок, инженерное оборудование, маскировку позиций и выставили охрану. В тренировке были задействованы самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины ОТРК "Искандер-М". "Ракетно-технические подразделения выполнили нормативы по приему ракет и их последующей погрузке на транспортно-заряжающие машины. После этого расчеты выполнили нормативы по перегрузке ракет на самоходные пусковые установки с дальнейшим совершением скрытного марша на стартовые позиции, откуда были произведены групповые учебные (электронные) пуски", - говорится в сообщении. ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 километров малоразмерных и площадных целей противника - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.
https://ria.ru/20240309/s-300-1932020632.html
https://ria.ru/20240215/udar-1927684441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, калининградская область, балтийское море
Безопасность, Калининградская область, Балтийское море
На Балтийском море прошли тренировки по управлению "Искандер-М"
На Балтийском море прошли тренировки по управлению ударами "Искандер-М"
КАЛИНИНГРАД, 9 мар - РИА Новости. Тренировки по управлению ракетными ударами комплекса "Искандер-М" прошли на одном из полигонов в Калининградской области, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
"В Калининградской области состоялась тренировка по управлению ракетными ударами ОТРК "Искандер-М". Подразделения ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку по управлению ракетными ударами на одном из полигонов в Калининградской области", - говорится в сообщении.
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В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу "Тревога", вышли в назначенный район сосредоточения, где выполнили техническую подготовку самоходных пусковых установок, инженерное оборудование, маскировку позиций и выставили охрану. В тренировке были задействованы самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины ОТРК "Искандер-М".
«
"Ракетно-технические подразделения выполнили нормативы по приему ракет и их последующей погрузке на транспортно-заряжающие машины. После этого расчеты выполнили нормативы по перегрузке ракет на самоходные пусковые установки с дальнейшим совершением скрытного марша на стартовые позиции, откуда были произведены групповые учебные (электронные) пуски", - говорится в сообщении.
ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 километров малоразмерных и площадных целей противника - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.
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