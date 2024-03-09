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Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35 - РИА Новости, 09.03.2024
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11:42 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/turtsiya-1932001438.html
Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35
Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35 - РИА Новости, 09.03.2024
Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35
Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из неё необоснованной, заявил глава МИД Хакан Фидан. Его... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:42
2024-03-09T11:42
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
хакан фидан
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из неё необоснованной, заявил глава МИД Хакан Фидан. Его слова приводит газета Star.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. "Что касается F-35, то, как вы знаете, мы были частью этой программы, а затем произошло необоснованное исключение из неё, используя в качестве предлога проблемы с С-400. Мы снова придерживаемся своей позиции, то есть, имеется платеж, который мы здесь сделали, есть самолеты, которые мы должны купить. Конечно, Турция всегда готова обсуждать эти вопросы широко и открыто. На том этапе, которого мы достигли, мы действительно считаем, что можем обсуждать эти вопросы с разных точек зрения. Мы считаем, что Америка также должна быть открытой в этом вопросе, и мы можем обменяться мнениями", - заявил Фидан.
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сша
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), хакан фидан, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Хакан Фидан, F-35, С-400 «Триумф»
Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35

Глава МИД Турции: Анкара готова обсуждать с Вашингтоном программу F-35

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-35. Архивное фото
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из неё необоснованной, заявил глава МИД Хакан Фидан. Его слова приводит газета Star.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
"Что касается F-35, то, как вы знаете, мы были частью этой программы, а затем произошло необоснованное исключение из неё, используя в качестве предлога проблемы с С-400. Мы снова придерживаемся своей позиции, то есть, имеется платеж, который мы здесь сделали, есть самолеты, которые мы должны купить. Конечно, Турция всегда готова обсуждать эти вопросы широко и открыто. На том этапе, которого мы достигли, мы действительно считаем, что можем обсуждать эти вопросы с разных точек зрения. Мы считаем, что Америка также должна быть открытой в этом вопросе, и мы можем обменяться мнениями", - заявил Фидан.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Хакан ФиданF-35С-400 «Триумф»
 
 
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