https://ria.ru/20240309/turtsiya-1932001438.html

Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35

Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35 - РИА Новости, 09.03.2024

Турция готова обсуждать с США возвращение к программе F-35

Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из неё необоснованной, заявил глава МИД Хакан Фидан. Его... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:42

2024-03-09T11:42

2024-03-09T11:42

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

хакан фидан

f-35

с-400 «триумф»

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турция готова обсуждать с США возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из неё необоснованной, заявил глава МИД Хакан Фидан. Его слова приводит газета Star.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. "Что касается F-35, то, как вы знаете, мы были частью этой программы, а затем произошло необоснованное исключение из неё, используя в качестве предлога проблемы с С-400. Мы снова придерживаемся своей позиции, то есть, имеется платеж, который мы здесь сделали, есть самолеты, которые мы должны купить. Конечно, Турция всегда готова обсуждать эти вопросы широко и открыто. На том этапе, которого мы достигли, мы действительно считаем, что можем обсуждать эти вопросы с разных точек зрения. Мы считаем, что Америка также должна быть открытой в этом вопросе, и мы можем обменяться мнениями", - заявил Фидан.

https://ria.ru/20240301/f-16-1930374329.html

турция

сша

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, анкара (провинция), хакан фидан, f-35, с-400 «триумф»