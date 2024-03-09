Рейтинг@Mail.ru
Туркмения и ООН создали стратегический консультативный совет - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/turkmeniya-1931978884.html
Туркмения и ООН создали стратегический консультативный совет
Туркмения и ООН создали стратегический консультативный совет - РИА Новости, 09.03.2024
Туркмения и ООН создали стратегический консультативный совет
Постановлением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова создан стратегический консультативный совет "Туркменистан - ООН" и утвержден его состав, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T07:33
2024-03-09T07:33
туркмения
в мире
сердар бердымухамедов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
АШХАБАД, 9 мар - РИА Новости. Постановлением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова создан стратегический консультативный совет "Туркменистан - ООН" и утвержден его состав, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым создан Стратегический консультативный совет "Туркменистан - Организация Объединенных Наций" и утвержден его состав", - говорится в сообщении. Согласно документу, Стратегический консультативный совет "Туркменистан - ООН" создан "в целях организации в соответствии с требованиями времени деятельности, касающейся реализации в интересах страны и народа национальных программ и международных инициатив президента Туркменистана, а также налаживания системного партнерства в рамках реализуемых совместно с ООН и ее профильными структурами проектов".
https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898857257.html
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туркмения, в мире, сердар бердымухамедов , оон
Туркмения, В мире, Сердар Бердымухамедов , ООН
Туркмения и ООН создали стратегический консультативный совет

"Нейтральный Туркменистан": создан стратегический совет "Туркмения - ООН"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 9 мар - РИА Новости. Постановлением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова создан стратегический консультативный совет "Туркменистан - ООН" и утвержден его состав, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым создан Стратегический консультативный совет "Туркменистан - Организация Объединенных Наций" и утвержден его состав", - говорится в сообщении.
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией
27 сентября 2023, 04:16
Согласно документу, Стратегический консультативный совет "Туркменистан - ООН" создан "в целях организации в соответствии с требованиями времени деятельности, касающейся реализации в интересах страны и народа национальных программ и международных инициатив президента Туркменистана, а также налаживания системного партнерства в рамках реализуемых совместно с ООН и ее профильными структурами проектов".
 
ТуркменияВ миреСердар БердымухамедовООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала