https://ria.ru/20240309/turkmeniya-1931978884.html

Туркмения и ООН создали стратегический консультативный совет

Туркмения и ООН создали стратегический консультативный совет - РИА Новости, 09.03.2024

Туркмения и ООН создали стратегический консультативный совет

Постановлением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова создан стратегический консультативный совет "Туркменистан - ООН" и утвержден его состав, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T07:33

2024-03-09T07:33

2024-03-09T07:33

туркмения

в мире

сердар бердымухамедов

оон

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АШХАБАД, 9 мар - РИА Новости. Постановлением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова создан стратегический консультативный совет "Туркменистан - ООН" и утвержден его состав, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым создан Стратегический консультативный совет "Туркменистан - Организация Объединенных Наций" и утвержден его состав", - говорится в сообщении. Согласно документу, Стратегический консультативный совет "Туркменистан - ООН" создан "в целях организации в соответствии с требованиями времени деятельности, касающейся реализации в интересах страны и народа национальных программ и международных инициатив президента Туркменистана, а также налаживания системного партнерства в рамках реализуемых совместно с ООН и ее профильными структурами проектов".

https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898857257.html

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туркмения, в мире, сердар бердымухамедов , оон