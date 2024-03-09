https://ria.ru/20240309/tuluza-1932020047.html
В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом
В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом - РИА Новости, 09.03.2024
В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом
Четырёхэтажный жилой дом в центре французской Тулузы обрушился в ночь на субботу всего через несколько дней после эвакуации его жителей из-за аварийного... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:57
2024-03-09T13:57
2024-03-09T13:57
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Четырёхэтажный жилой дом в центре французской Тулузы обрушился в ночь на субботу всего через несколько дней после эвакуации его жителей из-за аварийного состояния, сообщила газета Parisien. "Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дом был эвакуирован ещё в минувший вторник, после того как в одном из магазинов на первом этаже обрушилась внутренняя стена. После эвакуации специалисты обнаружили крупную трещину, предполагалось, что здание будет укреплено, пишет Parisien. После полного обрушения в субботу на место прибыли около 40 спасателей, в том числе команда кинологов. Благодаря преждевременной эвакуации ни один житель не пострадал, однако экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы убедиться, что под завалы не попал случайный прохожий, несмотря на огражденный со вторника периметр, сообщает газета. Спасатели эвакуировали 26 человек из соседних домов, мэрия Тулузы работает над поиском временного жилья для их размещения, говорится в статье.
https://ria.ru/20240228/dom-1929983003.html
https://ria.ru/20231220/peterburg-1916847859.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тулуза
В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом
В центре Тулузы через несколько дней после эвакуации обрушился жилой дом
ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости.
Четырёхэтажный жилой дом в центре французской Тулузы обрушился в ночь на субботу всего через несколько дней после эвакуации его жителей из-за аварийного состояния, сообщила газета Parisien
.
"Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что дом был эвакуирован ещё в минувший вторник, после того как в одном из магазинов на первом этаже обрушилась внутренняя стена. После эвакуации специалисты обнаружили крупную трещину, предполагалось, что здание будет укреплено, пишет Parisien.
После полного обрушения в субботу на место прибыли около 40 спасателей, в том числе команда кинологов. Благодаря преждевременной эвакуации ни один житель не пострадал, однако экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы убедиться, что под завалы не попал случайный прохожий, несмотря на огражденный со вторника периметр, сообщает газета.
Спасатели эвакуировали 26 человек из соседних домов, мэрия Тулузы работает над поиском временного жилья для их размещения, говорится в статье.
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