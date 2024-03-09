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В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом - РИА Новости, 09.03.2024
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13:57 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/tuluza-1932020047.html
В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом
В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом - РИА Новости, 09.03.2024
В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом
Четырёхэтажный жилой дом в центре французской Тулузы обрушился в ночь на субботу всего через несколько дней после эвакуации его жителей из-за аварийного... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:57
2024-03-09T13:57
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Четырёхэтажный жилой дом в центре французской Тулузы обрушился в ночь на субботу всего через несколько дней после эвакуации его жителей из-за аварийного состояния, сообщила газета Parisien. "Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дом был эвакуирован ещё в минувший вторник, после того как в одном из магазинов на первом этаже обрушилась внутренняя стена. После эвакуации специалисты обнаружили крупную трещину, предполагалось, что здание будет укреплено, пишет Parisien. После полного обрушения в субботу на место прибыли около 40 спасателей, в том числе команда кинологов. Благодаря преждевременной эвакуации ни один житель не пострадал, однако экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы убедиться, что под завалы не попал случайный прохожий, несмотря на огражденный со вторника периметр, сообщает газета. Спасатели эвакуировали 26 человек из соседних домов, мэрия Тулузы работает над поиском временного жилья для их размещения, говорится в статье.
https://ria.ru/20240228/dom-1929983003.html
https://ria.ru/20231220/peterburg-1916847859.html
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в мире, тулуза
В мире, Тулуза
В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом

В центре Тулузы через несколько дней после эвакуации обрушился жилой дом

© AFP 2024 / ED JONESНа месте обрушения здания в центре Тулузы на юго-западе Франции
На месте обрушения здания в центре Тулузы на юго-западе Франции - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AFP 2024 / ED JONES
На месте обрушения здания в центре Тулузы на юго-западе Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Четырёхэтажный жилой дом в центре французской Тулузы обрушился в ночь на субботу всего через несколько дней после эвакуации его жителей из-за аварийного состояния, сообщила газета Parisien.
"Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что дом был эвакуирован ещё в минувший вторник, после того как в одном из магазинов на первом этаже обрушилась внутренняя стена. После эвакуации специалисты обнаружили крупную трещину, предполагалось, что здание будет укреплено, пишет Parisien.
После полного обрушения в субботу на место прибыли около 40 спасателей, в том числе команда кинологов. Благодаря преждевременной эвакуации ни один житель не пострадал, однако экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы убедиться, что под завалы не попал случайный прохожий, несмотря на огражденный со вторника периметр, сообщает газета.
Спасатели эвакуировали 26 человек из соседних домов, мэрия Тулузы работает над поиском временного жилья для их размещения, говорится в статье.
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