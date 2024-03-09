https://ria.ru/20240309/tuluza-1932020047.html

В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом

В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом - РИА Новости, 09.03.2024

В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом

Четырёхэтажный жилой дом в центре французской Тулузы обрушился в ночь на субботу всего через несколько дней после эвакуации его жителей из-за аварийного... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:57

2024-03-09T13:57

2024-03-09T13:57

в мире

тулуза

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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Четырёхэтажный жилой дом в центре французской Тулузы обрушился в ночь на субботу всего через несколько дней после эвакуации его жителей из-за аварийного состояния, сообщила газета Parisien. "Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что дом был эвакуирован ещё в минувший вторник, после того как в одном из магазинов на первом этаже обрушилась внутренняя стена. После эвакуации специалисты обнаружили крупную трещину, предполагалось, что здание будет укреплено, пишет Parisien. После полного обрушения в субботу на место прибыли около 40 спасателей, в том числе команда кинологов. Благодаря преждевременной эвакуации ни один житель не пострадал, однако экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы убедиться, что под завалы не попал случайный прохожий, несмотря на огражденный со вторника периметр, сообщает газета. Спасатели эвакуировали 26 человек из соседних домов, мэрия Тулузы работает над поиском временного жилья для их размещения, говорится в статье.

https://ria.ru/20240228/dom-1929983003.html

https://ria.ru/20231220/peterburg-1916847859.html

тулуза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тулуза