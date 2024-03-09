https://ria.ru/20240309/trevoga-1931984879.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.03.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T08:59
2024-03-09T08:59
2024-03-09T08:59
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в период с 08.46 по 08.48 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Украина, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу