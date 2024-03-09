https://ria.ru/20240309/trevoga-1931984879.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.03.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:59

2024-03-09T08:59

2024-03-09T08:59

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николаевская область

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в период с 08.46 по 08.48 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины