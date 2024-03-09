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Эксперт посоветовал обучать IT-специалистов созданию цифровых двойников - РИА Новости, 09.03.2024
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10:45 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/tekhnologii-1931995590.html
Эксперт посоветовал обучать IT-специалистов созданию цифровых двойников
Эксперт посоветовал обучать IT-специалистов созданию цифровых двойников - РИА Новости, 09.03.2024
Эксперт посоветовал обучать IT-специалистов созданию цифровых двойников
IT-специалистам стоит учиться создавать, анализировать и сопровождать цифровых двойников уже в университетах, поделился своим мнением в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:45
2024-03-09T10:45
общество
технологии
россия
владимир путин
яндекс
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СИРИУС, 9 мар - РИА Новости. IT-специалистам стоит учиться создавать, анализировать и сопровождать цифровых двойников уже в университетах, поделился своим мнением в беседе с РИА Новости руководитель Школы анализа данных "Яндекса" Алексей Толстиков на полях завершившегося Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. "Создание, анализ и сопровождение работы цифровых двойников - это ещё одно востребованное направление для будущих IT-специалистов. Поэтому сейчас стоит не только получить образование математика-программиста, который будет разрабатывать программное обеспечение, например, для сельского хозяйства, но и по возможности сразу выбрать сферу деятельности, в которой хочется развиваться", - сказал Толстиков. Он отметил, что в будущем такой специалист сможет стать архитектором решений, при этом обладая навыками экспертизы в IT как дополнительными. "Например, знания о работе сельскохозяйственных систем расширяют компетенции разработчика и облегчают создание инновационных решений", - добавил эксперт. По его словам, хороших IT-специалистов ещё в университетах также должны обучать работе на базе нейросетей. Так, в ближайшие пять лет на рынке труда будут особенно востребованы специалисты в области машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), а также аналитики данных. При этом внедрение новых технологий во все области жизни повышает спрос на специалистов, которые работают на стыке IT и других областей: медицины, образования, промышленности, экономики, социологии. Эксперт добавил, что кроме того будет расти спрос на специалистов, умеющих создавать и работать с облачными решениями, например, на DevOps-инженеров и специалистов по информационной безопасности, сопровождающих разработку, тестирование и пользование IT-продуктами. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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общество, технологии, россия, владимир путин, яндекс, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Яндекс, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Эксперт посоветовал обучать IT-специалистов созданию цифровых двойников

Эксперт: IT-специалистам в вузах стоит учиться создавать цифровых двойников

© Depositphotos.com / GaudiLabСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Depositphotos.com / GaudiLab
Студенты на лекции . Архивное фото
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СИРИУС, 9 мар - РИА Новости. IT-специалистам стоит учиться создавать, анализировать и сопровождать цифровых двойников уже в университетах, поделился своим мнением в беседе с РИА Новости руководитель Школы анализа данных "Яндекса" Алексей Толстиков на полях завершившегося Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
"Создание, анализ и сопровождение работы цифровых двойников - это ещё одно востребованное направление для будущих IT-специалистов. Поэтому сейчас стоит не только получить образование математика-программиста, который будет разрабатывать программное обеспечение, например, для сельского хозяйства, но и по возможности сразу выбрать сферу деятельности, в которой хочется развиваться", - сказал Толстиков.
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Он отметил, что в будущем такой специалист сможет стать архитектором решений, при этом обладая навыками экспертизы в IT как дополнительными. "Например, знания о работе сельскохозяйственных систем расширяют компетенции разработчика и облегчают создание инновационных решений", - добавил эксперт.
По его словам, хороших IT-специалистов ещё в университетах также должны обучать работе на базе нейросетей. Так, в ближайшие пять лет на рынке труда будут особенно востребованы специалисты в области машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), а также аналитики данных. При этом внедрение новых технологий во все области жизни повышает спрос на специалистов, которые работают на стыке IT и других областей: медицины, образования, промышленности, экономики, социологии.
Эксперт добавил, что кроме того будет расти спрос на специалистов, умеющих создавать и работать с облачными решениями, например, на DevOps-инженеров и специалистов по информационной безопасности, сопровождающих разработку, тестирование и пользование IT-продуктами.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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