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Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями - РИА Новости, 09.03.2024
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08:42 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/tamozhnya-1931983977.html
Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями
Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями - РИА Новости, 09.03.2024
Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями
Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами о перемещении товаров и... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T08:42
2024-03-09T08:42
технологии
украина
турция
стамбул
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами о перемещении товаров и транспортных средств через границы государств, сообщает офис Владимира Зеленского. "В Стамбуле в рамках встречи Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана подписано соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского. Уточняется, что обмен информацией будет осуществляться на уровне Государственной таможенной службы Украины и министерства торговли Турции.
https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html
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технологии, украина, турция, стамбул, владимир зеленский
Технологии, Украина, Турция, Стамбул, Владимир Зеленский
Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями

Украина и Турция создадут систему электронного обмена данными между таможнями

© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами о перемещении товаров и транспортных средств через границы государств, сообщает офис Владимира Зеленского.
Стамбуле в рамках встречи Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана подписано соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского.
Уточняется, что обмен информацией будет осуществляться на уровне Государственной таможенной службы Украины и министерства торговли Турции.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Турции заявили о неприятностях от торговли с Россией в условиях санкций
7 марта, 09:33
 
ТехнологииУкраинаТурцияСтамбулВладимир Зеленский
 
 
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