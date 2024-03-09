https://ria.ru/20240309/tamozhnya-1931983977.html
Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями
Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями - РИА Новости, 09.03.2024
Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями
Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами о перемещении товаров и... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T08:42
2024-03-09T08:42
2024-03-09T08:42
технологии
украина
турция
стамбул
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами о перемещении товаров и транспортных средств через границы государств, сообщает офис Владимира Зеленского. "В Стамбуле в рамках встречи Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана подписано соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского. Уточняется, что обмен информацией будет осуществляться на уровне Государственной таможенной службы Украины и министерства торговли Турции.
https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, турция, стамбул, владимир зеленский
Технологии, Украина, Турция, Стамбул, Владимир Зеленский
Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями
Украина и Турция создадут систему электронного обмена данными между таможнями