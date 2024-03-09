https://ria.ru/20240309/tamozhnya-1931983977.html

Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями

Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями - РИА Новости, 09.03.2024

Украина и Турция создадут систему обмена данными между таможнями

Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами о перемещении товаров и... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:42

2024-03-09T08:42

2024-03-09T08:42

технологии

украина

турция

стамбул

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами о перемещении товаров и транспортных средств через границы государств, сообщает офис Владимира Зеленского. "В Стамбуле в рамках встречи Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана подписано соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского. Уточняется, что обмен информацией будет осуществляться на уровне Государственной таможенной службы Украины и министерства торговли Турции.

https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html

украина

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, украина, турция, стамбул, владимир зеленский