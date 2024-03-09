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Власти Таиланда запросили мнение общества по поводу цен на электричество - РИА Новости, 09.03.2024
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12:45 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/tailand-1932008666.html
Власти Таиланда запросили мнение общества по поводу цен на электричество
Власти Таиланда запросили мнение общества по поводу цен на электричество - РИА Новости, 09.03.2024
Власти Таиланда запросили мнение общества по поводу цен на электричество
Правительство Таиланда инициировало опрос общественного мнения по вопросу повышения цен на электроэнергию на период с мая по август 2024 года в связи с... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:45
2024-03-09T12:45
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БАНГКОК, 9 мар – РИА Новости. Правительство Таиланда инициировало опрос общественного мнения по вопросу повышения цен на электроэнергию на период с мая по август 2024 года в связи с необходимостью компенсации убытков государственной компании по производству электроэнергии (EGAT), понесенных в период пандемии, когда оплата счетов за электроэнергию была дотационной. Об этом сообщила Государственная комиссия по регуляции энергетики Таиланда на своём интернет-сайте. Публике представлены на выбор три варианта повышения "топливного тарифа" – среднего коэффициента затрат на производство и импорт электроэнергии, 60% которой в Таиланде вырабатывается газовыми тепловыми электростанциями, 15% - тепловыми электростанциями на угле, 10% вырабатывается с использованием возобновляемых источников энергии, еще 10% электричества импортируется из Лаоса и Мьянмы, и 5% вырабатывается дизельными и газовыми генераторами малой мощности. В настоящее время топливный тариф составляет 0,39 таиландского бата (1 цент США), и стоимость одного киловатт-часа электроэнергии для самого массового сегмента потребителей – жилищ, а также малых и средних предприятий – остается на уровне 4,18 таиландского бата (12 центов). При таком топливном тарифе EGAT сможет покрыть свои убытки только к сентябрю 2026 года. Опция сохранения тарифа на нынешнем уровне стала одной из трех, предложенных в опросе. Второй опцией стало повышение топливного тарифа до 1,65 таиландского бата (5 центов). При таком тарифе киловатт-час электроэнергии будет стоить 5,43 бата (15 центов) и EGAT покроет свои убытки к августу 2024 года. Третья опция – повышение топливного тарифа до 0,55 бата (2 цента), при котором цена киловатт-часа электроэнергии составит 4,34 бата (12 центов), и убытки государственной компании по производству электроэнергии будут компенсированы к сентябрю 2025 года. Объем убытков EGAT за период дотационной продажи электричества населению во время пандемии коронавирусной инфекции и повышенных мировых цен на природный газ составляет 99,7 миллиарда бат (2,8 миллиарда долларов). При тарифе на электричество 4,18 бат за киловатт-час расходы на электроэнергию в расчете на семью со средним доходом из 4 человек (двое родителей и двое несовершеннолетних детей при доходе семьи около 2 тысяч долларов в месяц), составляют в жаркий сезон (с апреля по июнь), когда интенсивно используются кондиционеры воздуха, приблизительно 8 – 8,5 тысячи бат в месяц (от 226,13 до 240,26 доллара США), что может составлять до 10 – 15% семейного дохода.
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таиланд, сша, лаос, в мире
Таиланд, США, Лаос, В мире
Власти Таиланда запросили мнение общества по поводу цен на электричество

Власти Таиланда запросили общественное мнение по повышению цен на электричество

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 9 мар – РИА Новости. Правительство Таиланда инициировало опрос общественного мнения по вопросу повышения цен на электроэнергию на период с мая по август 2024 года в связи с необходимостью компенсации убытков государственной компании по производству электроэнергии (EGAT), понесенных в период пандемии, когда оплата счетов за электроэнергию была дотационной.
Об этом сообщила Государственная комиссия по регуляции энергетики Таиланда на своём интернет-сайте. Публике представлены на выбор три варианта повышения "топливного тарифа" – среднего коэффициента затрат на производство и импорт электроэнергии, 60% которой в Таиланде вырабатывается газовыми тепловыми электростанциями, 15% - тепловыми электростанциями на угле, 10% вырабатывается с использованием возобновляемых источников энергии, еще 10% электричества импортируется из Лаоса и Мьянмы, и 5% вырабатывается дизельными и газовыми генераторами малой мощности.
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В настоящее время топливный тариф составляет 0,39 таиландского бата (1 цент США), и стоимость одного киловатт-часа электроэнергии для самого массового сегмента потребителей – жилищ, а также малых и средних предприятий – остается на уровне 4,18 таиландского бата (12 центов). При таком топливном тарифе EGAT сможет покрыть свои убытки только к сентябрю 2026 года. Опция сохранения тарифа на нынешнем уровне стала одной из трех, предложенных в опросе.
Второй опцией стало повышение топливного тарифа до 1,65 таиландского бата (5 центов). При таком тарифе киловатт-час электроэнергии будет стоить 5,43 бата (15 центов) и EGAT покроет свои убытки к августу 2024 года. Третья опция – повышение топливного тарифа до 0,55 бата (2 цента), при котором цена киловатт-часа электроэнергии составит 4,34 бата (12 центов), и убытки государственной компании по производству электроэнергии будут компенсированы к сентябрю 2025 года.
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Объем убытков EGAT за период дотационной продажи электричества населению во время пандемии коронавирусной инфекции и повышенных мировых цен на природный газ составляет 99,7 миллиарда бат (2,8 миллиарда долларов).
При тарифе на электричество 4,18 бат за киловатт-час расходы на электроэнергию в расчете на семью со средним доходом из 4 человек (двое родителей и двое несовершеннолетних детей при доходе семьи около 2 тысяч долларов в месяц), составляют в жаркий сезон (с апреля по июнь), когда интенсивно используются кондиционеры воздуха, приблизительно 8 – 8,5 тысячи бат в месяц (от 226,13 до 240,26 доллара США), что может составлять до 10 – 15% семейного дохода.
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