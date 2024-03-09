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Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане - РИА Новости, 09.03.2024
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00:11 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/sudan-1931962872.html
Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане
Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане - РИА Новости, 09.03.2024
Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане
СБ ООН принял резолюцию Британии с призывом к сторонам в Судане прекратить боевые действия на период священного для мусульман месяца Рамадан, передает... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:11
2024-03-09T00:11
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ООН, 9 мар - РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию Британии с призывом к сторонам в Судане прекратить боевые действия на период священного для мусульман месяца Рамадан, передает корреспондент РИА Новости. За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза. Россия воздержалась. В тексте говорится , что СБ ООН "призывает к немедленному прекращению боевых действий в течение месяца Рамадан, призывает все стороны конфликта стремиться к устойчивому разрешению конфликта посредством диалога". Коме того, СБ ООН призывает все стороны обеспечить полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе через границу и через линии соприкосновения, а также соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе по защите гражданского населения и гражданских объектов. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля.
https://ria.ru/20240306/voennye-1931381295.html
https://ria.ru/20240305/sudan-1931140451.html
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судан, россия, в мире, оон, совет безопасности оон, союз биатлонистов россии (сбр)
Судан, Россия, В мире, ООН, Совет Безопасности ООН, Союз биатлонистов России (СБР)
Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане

СБ ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане во время Рамадана

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 мар - РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию Британии с призывом к сторонам в Судане прекратить боевые действия на период священного для мусульман месяца Рамадан, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза. Россия воздержалась.
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В тексте говорится , что СБ ООН "призывает к немедленному прекращению боевых действий в течение месяца Рамадан, призывает все стороны конфликта стремиться к устойчивому разрешению конфликта посредством диалога".
Коме того, СБ ООН призывает все стороны обеспечить полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе через границу и через линии соприкосновения, а также соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе по защите гражданского населения и гражданских объектов.
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С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля.
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