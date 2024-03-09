https://ria.ru/20240309/sudan-1931962872.html

Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане

Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане - РИА Новости, 09.03.2024

Совбез ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Судане

СБ ООН принял резолюцию Британии с призывом к сторонам в Судане прекратить боевые действия на период священного для мусульман месяца Рамадан, передает... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:11

2024-03-09T00:11

2024-03-09T00:11

судан

россия

в мире

оон

совет безопасности оон

союз биатлонистов россии (сбр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg

ООН, 9 мар - РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию Британии с призывом к сторонам в Судане прекратить боевые действия на период священного для мусульман месяца Рамадан, передает корреспондент РИА Новости. За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза. Россия воздержалась. В тексте говорится , что СБ ООН "призывает к немедленному прекращению боевых действий в течение месяца Рамадан, призывает все стороны конфликта стремиться к устойчивому разрешению конфликта посредством диалога". Коме того, СБ ООН призывает все стороны обеспечить полный, быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе через границу и через линии соприкосновения, а также соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе по защите гражданского населения и гражданских объектов. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля.

https://ria.ru/20240306/voennye-1931381295.html

https://ria.ru/20240305/sudan-1931140451.html

https://ria.ru/20231015/smi-1902886330.html

судан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судан, россия, в мире, оон, совет безопасности оон, союз биатлонистов россии (сбр)