США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах
США одобрили финансирование тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран в обмен на эксклюзивное присутствие в них американских военных, пишет газета Financial Times.
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"Конгресс США принял законопроект, который обеспечит финансированием ключевые договоренности США с тихоокеанскими островными странами. <...> Это соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым Островам и Микронезии", — говорится в публикации.
Отмечается, что это финансирование входит в законопроект о выделении 460 миллиардов долларов для части федеральных ведомств, который поддержал сенат США.
Как пишет Financial Times, хотя площадь трех указанных островных государств мала, их территориальные воды охватывают в общей сложности четыре тысячи километров, что дает Соединенным Штатам критически важный доступ к Тихоокеанскому региону. В этих странах, по информации СМИ, Вашингтону разрешено размещать ракеты, радиолокационные станции дальнего обнаружения, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.