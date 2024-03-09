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США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах - РИА Новости, 09.03.2024
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13:04 09.03.2024 (обновлено: 14:57 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/ssha-1932011181.html
США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах
США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах - РИА Новости, 09.03.2024
США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах
Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран в обмен на эксклюзивное присутствие в них... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:04
2024-03-09T14:57
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран в обмен на эксклюзивное присутствие в них американских военных, пишет газета Financial Times. &quot;Конгресс США принял законопроект, который обеспечит финансированием ключевые договоренности США с тихоокеанскими островными странами. &lt;...&gt; Это соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым Островам и Микронезии&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что это финансирование входит в законопроект о выделении 460 миллиардов долларов для части федеральных ведомств, который поддержал сенат США. Как пишет Financial Times, хотя площадь трех указанных островных государств мала, их территориальные воды охватывают в общей сложности четыре тысячи километров, что дает Соединенным Штатам критически важный доступ к Тихоокеанскому региону. В этих странах, по информации СМИ, Вашингтону разрешено размещать ракеты, радиолокационные станции дальнего обнаружения, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.
https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html
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в мире, сша, палау, маршалловы острова
В мире, США, Палау, Маршалловы острова
США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах

США одобрили финансирование тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран в обмен на эксклюзивное присутствие в них американских военных, пишет газета Financial Times.
«

"Конгресс США принял законопроект, который обеспечит финансированием ключевые договоренности США с тихоокеанскими островными странами. <...> Это соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым Островам и Микронезии", — говорится в публикации.

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Отмечается, что это финансирование входит в законопроект о выделении 460 миллиардов долларов для части федеральных ведомств, который поддержал сенат США.
Как пишет Financial Times, хотя площадь трех указанных островных государств мала, их территориальные воды охватывают в общей сложности четыре тысячи километров, что дает Соединенным Штатам критически важный доступ к Тихоокеанскому региону. В этих странах, по информации СМИ, Вашингтону разрешено размещать ракеты, радиолокационные станции дальнего обнаружения, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.
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