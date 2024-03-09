https://ria.ru/20240309/ssha-1932011181.html

США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах

США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах - РИА Новости, 09.03.2024

США получат эксклюзивное военное присутствие в трех тихоокеанских странах

Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран в обмен на эксклюзивное присутствие в них... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:04

2024-03-09T13:04

2024-03-09T14:57

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран в обмен на эксклюзивное присутствие в них американских военных, пишет газета Financial Times. "Конгресс США принял законопроект, который обеспечит финансированием ключевые договоренности США с тихоокеанскими островными странами. <...> Это соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым Островам и Микронезии", — говорится в публикации.Отмечается, что это финансирование входит в законопроект о выделении 460 миллиардов долларов для части федеральных ведомств, который поддержал сенат США. Как пишет Financial Times, хотя площадь трех указанных островных государств мала, их территориальные воды охватывают в общей сложности четыре тысячи километров, что дает Соединенным Штатам критически важный доступ к Тихоокеанскому региону. В этих странах, по информации СМИ, Вашингтону разрешено размещать ракеты, радиолокационные станции дальнего обнаружения, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, палау, маршалловы острова