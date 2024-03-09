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Сенат США поддержал законопроект бюджета для части федеральных ведомств
Сенат США поддержал законопроект бюджета для части федеральных ведомств - РИА Новости, 09.03.2024
Сенат США поддержал законопроект бюджета для части федеральных ведомств
Сенат США поддержал законопроект о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T03:32
2024-03-09T03:32
2024-03-09T03:38
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Сенат США поддержал законопроект о выделении около 460 миллиардов долларов для финансирования части федеральных ведомств, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект набрал необходимые для утверждения более двух третей голосов сенаторов. Теперь проект отправится на подпись президенту Джо Байдену.Законопроект регулирует ассигнования для части ведомств, включая минсельхоз, минторг, минюст и другие, покрывая тем самым примерно 30% от общего федерального бюджета на текущий год (460 миллиардов долларов из 1,66 триллиона). Финансирование для них должно было быть согласовано до 8 марта.Ассигнования для оставшихся шести ведомств, включая Пентагон, законодателям необходимо согласовать до 22 марта, чтобы избежать вынужденной приостановки работы федеральных структур ввиду отсутствия финансирования.
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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Сенат США поддержал законопроект бюджета для части федеральных ведомств
Сенат США поддержал законопроект о финансировании части федеральных ведомств