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Спецоперация, 9 марта: российский "Искандер" уничтожил украинский С-300 - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 09.03.2024 (обновлено: 18:51 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1932045347.html
Спецоперация, 9 марта: российский "Искандер" уничтожил украинский С-300
Спецоперация, 9 марта: российский "Искандер" уничтожил украинский С-300 - РИА Новости, 09.03.2024
Спецоперация, 9 марта: российский "Искандер" уничтожил украинский С-300
Об уничтожении российским "Искандером" украинского ЗРК С-300, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:05
2024-03-09T18:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
великобритания
радослав сикорский
эммануэль макрон
дэвид кэмерон
нато
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Об уничтожении российским "Искандером" украинского ЗРК С-300, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости."Искандер" уничтожил украинский С-300Ракета российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. На видео, предоставленном военным ведомством, демонстрируются машины украинского комплекса, стоящие на дороге вдоль лесопосадки. Их снимает российский разведывательный БПЛА. Затем следует мощный взрыв от попадания ракеты "Искандера", точно угодившей по центру скопления машин С-300. Взрыв сопровождается характерным разлетом "огненных шаров" в разные стороны от сдетонировавших ракет украинского С-300. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, были полностью уничтожены три пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также автомобили сопровождения. Кроме того, удалось поразить радиолокатор подсвета целей и наведения ракет.В налете на Таганрог участвовал 41 украинский дронСредства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны. Уточняется, что минувшей ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник над Белгородской областью, два — над Курской, три — над Волгоградской и 41 — над Ростовской. Повреждений городской инфраструктуры после атаки беспилотников в Таганроге не зафиксировано, правоохранительные органы работают на месте падения обломков, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Чему "учат" украинских мобилизованных в БританииБританские психологи внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским, рассказал пленный солдат ВСУ в видео, предоставленном Минобороны."Обучение я проходил в Великобритании с КМБ (курсом молодого бойца. — Прим. ред.). Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен", — сказал Владимир Бучок, пленный военнослужащий 24-й бригады ВСУ. Мужчина добавил, что в Великобритании им выдали экипировку, при этом бронеплиты были такие, что можно было их проткнуть ножом, каски были учебные, пришлось все покупать за свои деньги.ВСУ тренируют десантироваться с американских БТРУкраинских пехотинцев, размещенных в учебных центрах, массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. "Когда пригнали М113, начали уже учиться "посадке-высадке". Как заходить — кто первый заходит, кто крайний заходит. Кто выходит. Ну "посадка-высадка". И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Учили, в общем", — сказал РИА Новости военнопленный, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде и сдавшийся в плен в начале марта 2024 года.Гуприн сообщил, что во время обучения военнослужащие ВСУ подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам.Польша поддерживает инициативу Макрона по отправке войск НАТО на УкраинуПрисутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Варшавском университете на конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО."Я ценю инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, потому что она заключается в том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина. &lt;...&gt; Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимой вещью", — сказал он.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Британия не исключает поставок Киеву немецких ракет TaurusЛондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow Украине, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. Глава МИД заверил, что в случае использования этих ракет можно наложить ограничения, которые позволят избежать эскалации. По словам английского министра, Лондон доверяет в этом вопросе Киеву и его обещаниям. Не исключил политик и поставки немецких ракет Лондону. &quot;Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем&quot;, — ответил он на вопрос, возможен ли &quot;круговой обмен&quot;, при котором Германия отправила бы Великобритании ракеты Taurus, а та, в свою очередь, Storm Shadow на Украину.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Брифинг МинобороныРоссийские военные за сутки, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении, в частности под Авдеевкой. Кроме того, российские подразделения улучшили тактическое положение и на Южнодонецком направлении.Противник потерял на всех направлениях до 975 военных, а также танк, три артиллерийские системы М777 производства США, боевую машину реактивной системы RM-70 Vampire производства Чехии, самоходную установку Caesar производства Франции, бронетранспортер Stryker производства США, ракетный комплекс С-300, а также МиГ-29. Российские подразделения за сутки уничтожили девять единиц бронетехники и десять орудий полевой артиллерии противника.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах. Средства ПВО уничтожили 197 украинских беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20240309/plan-1932030195.html
https://ria.ru/20240309/zadachi-1932026051.html
https://ria.ru/20240309/aviabomby-1932003431.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры поражения С-300 противника комплексом "Искандер"
МО РФ показало кадры поражения С-300 противника комплексом "Искандер", в результате точного удара позиция ВСУ была уничтожена.
2024-03-09T18:05
true
PT0M37S
Военнопленный ВСУ: "От прихода нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия"
Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Сырского в его подразделении ждали перемирия. Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, сдался в плен в начале марта.
2024-03-09T18:05
true
PT0M48S
Кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ
В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара.
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украина, россия, великобритания, радослав сикорский, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, с-300пс, миг-29, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, Радослав Сикорский, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, С-300ПС, МиГ-29, ЗРК С-300
Спецоперация, 9 марта: российский "Искандер" уничтожил украинский С-300

Спецоперация, 9 марта: российский "Искандер" уничтожил украинский С-300 в ДНР

© Фото : Госкорпорация РостехОТРК "Искандер-М"
ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Госкорпорация Ростех
ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Об уничтожении российским "Искандером" украинского ЗРК С-300, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

"Искандер" уничтожил украинский С-300

Ракета российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
На видео, предоставленном военным ведомством, демонстрируются машины украинского комплекса, стоящие на дороге вдоль лесопосадки. Их снимает российский разведывательный БПЛА. Затем следует мощный взрыв от попадания ракеты "Искандера", точно угодившей по центру скопления машин С-300. Взрыв сопровождается характерным разлетом "огненных шаров" в разные стороны от сдетонировавших ракет украинского С-300.
По информации источника РИА Новости в силовых структурах, были полностью уничтожены три пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также автомобили сопровождения. Кроме того, удалось поразить радиолокатор подсвета целей и наведения ракет.

В налете на Таганрог участвовал 41 украинский дрон

Средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что минувшей ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник над Белгородской областью, два — над Курской, три — над Волгоградской и 41 — над Ростовской.
Повреждений городской инфраструктуры после атаки беспилотников в Таганроге не зафиксировано, правоохранительные органы работают на месте падения обломков, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Чему "учат" украинских мобилизованных в Британии

Британские психологи внушали мобилизованным украинцам во время курса молодого бойца ненависть к русским, рассказал пленный солдат ВСУ в видео, предоставленном Минобороны.
"Обучение я проходил в Великобритании с КМБ (курсом молодого бойца. — Прим. ред.). Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен", — сказал Владимир Бучок, пленный военнослужащий 24-й бригады ВСУ.
Мужчина добавил, что в Великобритании им выдали экипировку, при этом бронеплиты были такие, что можно было их проткнуть ножом, каски были учебные, пришлось все покупать за свои деньги.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Немедленно". В США предложили план по завершению конфликта на Украине
Вчера, 15:30

ВСУ тренируют десантироваться с американских БТР

Украинских пехотинцев, размещенных в учебных центрах, массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн.
"Когда пригнали М113, начали уже учиться "посадке-высадке". Как заходить — кто первый заходит, кто крайний заходит. Кто выходит. Ну "посадка-высадка". И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Учили, в общем", — сказал РИА Новости военнопленный, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде и сдавшийся в плен в начале марта 2024 года.
Гуприн сообщил, что во время обучения военнослужащие ВСУ подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Мы это допустили": украинский генерал признал правду о ВСУ
Вчера, 14:57

Польша поддерживает инициативу Макрона по отправке войск НАТО на Украину

Присутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Варшавском университете на конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.
"Я ценю инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, потому что она заключается в том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина. <...> Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимой вещью", — сказал он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.

Британия не исключает поставок Киеву немецких ракет Taurus

Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow Украине, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия
Вчера, 11:56
Глава МИД заверил, что в случае использования этих ракет можно наложить ограничения, которые позволят избежать эскалации. По словам английского министра, Лондон доверяет в этом вопросе Киеву и его обещаниям. Не исключил политик и поставки немецких ракет Лондону.
«

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем", — ответил он на вопрос, возможен ли "круговой обмен", при котором Германия отправила бы Великобритании ракеты Taurus, а та, в свою очередь, Storm Shadow на Украину.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Брифинг Минобороны

Российские военные за сутки, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении, в частности под Авдеевкой. Кроме того, российские подразделения улучшили тактическое положение и на Южнодонецком направлении.
Противник потерял на всех направлениях до 975 военных, а также танк, три артиллерийские системы М777 производства США, боевую машину реактивной системы RM-70 Vampire производства Чехии, самоходную установку Caesar производства Франции, бронетранспортер Stryker производства США, ракетный комплекс С-300, а также МиГ-29. Российские подразделения за сутки уничтожили девять единиц бронетехники и десять орудий полевой артиллерии противника.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах. Средства ПВО уничтожили 197 украинских беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияРадослав СикорскийЭммануэль МакронДэвид КэмеронНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюзС-300ПСМиГ-29ЗРК С-300
 
 
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