https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1932015299.html
Российская ПВО сбила украинский истребитель
Российская ПВО сбила украинский истребитель - РИА Новости, 09.03.2024
Российская ПВО сбила украинский истребитель
Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:25
2024-03-09T13:25
2024-03-09T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
красноармейск
миг-29
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции", — добавили в ведомстве.Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили 197 дронов ВСУ в новых регионах и Харьковской области. Всего с начала спецоперации уничтожили 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14855 дронов, 484 ЗРК, 15409 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин РСЗО, 8332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19549 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240309/svo-1931998600.html
https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский истребитель
МО РФ: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
и управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции", — добавили в ведомстве.
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Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили 197 дронов ВСУ в новых регионах и Харьковской области.
Всего с начала спецоперации уничтожили 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14855 дронов, 484 ЗРК, 15409 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин РСЗО, 8332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19549 единиц специальной военной автомобильной техники.
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