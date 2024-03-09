Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила украинский истребитель - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 09.03.2024 (обновлено: 14:04 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1932015299.html
Российская ПВО сбила украинский истребитель
Российская ПВО сбила украинский истребитель - РИА Новости, 09.03.2024
Российская ПВО сбила украинский истребитель
Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:25
2024-03-09T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
красноармейск
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции", — добавили в ведомстве.Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили 197 дронов ВСУ в новых регионах и Харьковской области. Всего с начала спецоперации уничтожили 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14855 дронов, 484 ЗРК, 15409 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин РСЗО, 8332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19549 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240309/svo-1931998600.html
https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский истребитель

МО РФ: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции", — добавили в ведомстве.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Легко прорвутся". СМИ сообщили, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
Вчера, 11:19
Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили 197 дронов ВСУ в новых регионах и Харьковской области.
Всего с начала спецоперации уничтожили 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14855 дронов, 484 ЗРК, 15409 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин РСЗО, 8332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19549 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Пора запустить". В США сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала