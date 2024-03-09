https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1932015299.html

Российская ПВО сбила украинский истребитель

Российская ПВО сбила украинский истребитель - РИА Новости, 09.03.2024

Российская ПВО сбила украинский истребитель

Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:25

2024-03-09T13:25

2024-03-09T14:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

красноармейск

миг-29

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции", — добавили в ведомстве.Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили 197 дронов ВСУ в новых регионах и Харьковской области. Всего с начала спецоперации уничтожили 577 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14855 дронов, 484 ЗРК, 15409 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин РСЗО, 8332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19549 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240309/svo-1931998600.html

https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, миг-29