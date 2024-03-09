https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1932012453.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.03.2024

Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили более 300 военнослужащих, РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:07

2024-03-09T13:07

2024-03-09T13:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили более 300 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по информации ведомства, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html

https://ria.ru/20240309/vsu-1931966964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, луганская народная республика