https://ria.ru/20240309/spetsoperatsiya-1932012453.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.03.2024
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили более 300 военнослужащих, РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:07
2024-03-09T13:07
2024-03-09T13:21
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили более 300 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по информации ведомства, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Луганская Народная Республика
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении ВСУ потеряли более 300 военных