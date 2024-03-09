https://ria.ru/20240309/siriya-1932021731.html

При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников

При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников - РИА Новости, 09.03.2024

При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников

Шестеро грибников погибли, еще двое пострадали при взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке страны, сообщила в субботу сирийская... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:14

2024-03-09T14:14

2024-03-09T14:14

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Шестеро грибников погибли, еще двое пострадали при взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке страны, сообщила в субботу сирийская радиостанция Sham FM. "Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, автомобиль с мирными жителями, направлявшимися в пустыню для сбора трюфелей, наехал на мину. Грибники в Сирии регулярно гибнут из-за заложенных мин и нападений боевиков. Так, в апреле 2023 года в аналогичном инциденте погибли шестеро мирных жителей в той же провинции Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.

https://ria.ru/20240307/siriya-1931840495.html

https://ria.ru/20240220/siriya-1928556501.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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Дарья Буймова

в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)