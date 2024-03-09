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При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников - РИА Новости, 09.03.2024
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14:14 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/siriya-1932021731.html
При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников
При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников - РИА Новости, 09.03.2024
При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников
Шестеро грибников погибли, еще двое пострадали при взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке страны, сообщила в субботу сирийская... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:14
2024-03-09T14:14
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Шестеро грибников погибли, еще двое пострадали при взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке страны, сообщила в субботу сирийская радиостанция Sham FM. "Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, автомобиль с мирными жителями, направлявшимися в пустыню для сбора трюфелей, наехал на мину. Грибники в Сирии регулярно гибнут из-за заложенных мин и нападений боевиков. Так, в апреле 2023 года в аналогичном инциденте погибли шестеро мирных жителей в той же провинции Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
https://ria.ru/20240307/siriya-1931840495.html
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников

При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников, двое пострадали

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Шестеро грибников погибли, еще двое пострадали при взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке страны, сообщила в субботу сирийская радиостанция Sham FM.
"Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, автомобиль с мирными жителями, направлявшимися в пустыню для сбора трюфелей, наехал на мину.
Грибники в Сирии регулярно гибнут из-за заложенных мин и нападений боевиков. Так, в апреле 2023 года в аналогичном инциденте погибли шестеро мирных жителей в той же провинции
Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей удаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
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