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МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 09.03.2024
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09:32 09.03.2024 (обновлено: 14:28 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html
МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину
МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 09.03.2024
МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину
Отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова приводит РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:32
2024-03-09T14:28
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова приводит Rzeczpospolita."Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым", — утверждает он.Кроме того, Сикорский призвал Запад осуществить "творчески продуманную и асимметричную эскалацию". Он также подчеркнул, что согласен с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке иностранного контингента на Украину.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240309/pushkov-1931976797.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, радослав сикорский, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков, НАТО
МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину

Глава МИД Польши Сикорский допустил отправку войск НАТО на Украину

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова приводит Rzeczpospolita.
"Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым", — утверждает он.
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Кроме того, Сикорский призвал Запад осуществить "творчески продуманную и асимметричную эскалацию". Он также подчеркнул, что согласен с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке иностранного контингента на Украину.
В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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