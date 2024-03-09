https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину

МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 09.03.2024

МИД Польши сделал дерзкое заявление об отправке войск на Украину

Отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова приводит РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:32

2024-03-09T09:32

2024-03-09T14:28

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

радослав сикорский

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101333/49/1013334921_0:219:1498:1062_1920x0_80_0_0_3df0e71a667a4bfedca44cef92d337af.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова приводит Rzeczpospolita."Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым", — утверждает он.Кроме того, Сикорский призвал Запад осуществить "творчески продуманную и асимметричную эскалацию". Он также подчеркнул, что согласен с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке иностранного контингента на Украину.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240309/pushkov-1931976797.html

https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, радослав сикорский, дмитрий песков, нато