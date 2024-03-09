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СМИ: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России - РИА Новости, 09.03.2024
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18:45 09.03.2024 (обновлено: 19:12 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/shvetsiya-1932055167.html
СМИ: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России
СМИ: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России - РИА Новости, 09.03.2024
СМИ: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России
Самолеты шведских ВВС пролетели около российской границы, что произошло впервые с момента вступления скандинавского государства в НАТО, сообщил портал... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:45
2024-03-09T19:12
в мире
россия
калининградская область
белоруссия
дмитрий песков
нато
швеция
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Самолеты шведских ВВС пролетели около российской границы, что произошло впервые с момента вступления скандинавского государства в НАТО, сообщил портал Itamilradar.По информации СМИ, два летательных аппарата выполнили полет недалеко от Калининградской области. Одним из них был самолет ДРЛО Saab 340, который оснащен системой обнаружения целей на больших дистанциях. Второй — Gulfstream S102B, предназначенный для радиотехнической разведки. Он пролетел вдоль границы России и Белоруссии с Польшей, уточняется в публикации.В четверг Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом альянса.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте присоединения Финляндии к альянсу.
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в мире, россия, калининградская область, белоруссия, дмитрий песков, нато, швеция
В мире, Россия, Калининградская область, Белоруссия, Дмитрий Песков, НАТО, Швеция
СМИ: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России

Itamilradar: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ РФ

CC BY-SA 3.0 / Gnolam / Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Gnolam /
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Самолеты шведских ВВС пролетели около российской границы, что произошло впервые с момента вступления скандинавского государства в НАТО, сообщил портал Itamilradar.
По информации СМИ, два летательных аппарата выполнили полет недалеко от Калининградской области. Одним из них был самолет ДРЛО Saab 340, который оснащен системой обнаружения целей на больших дистанциях. Второй — Gulfstream S102B, предназначенный для радиотехнической разведки. Он пролетел вдоль границы России и Белоруссии с Польшей, уточняется в публикации.
В четверг Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом альянса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте присоединения Финляндии к альянсу.
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