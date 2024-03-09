https://ria.ru/20240309/samolet-1931987538.html

Дочь пассажирки рейса MH370 рассказала, как узнала о его исчезновении

Дочь пассажирки рейса MH370 рассказала, как узнала о его исчезновении - РИА Новости, 09.03.2024

Дочь пассажирки рейса MH370 рассказала, как узнала о его исчезновении

Дочь одной из пассажирок выполнявшего рейс MH370 самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал в марте 2014 года, Грейс Нейтан рассказала РИА Новости, РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:25

2024-03-09T09:25

2024-03-09T09:25

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Дочь одной из пассажирок выполнявшего рейс MH370 самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал в марте 2014 года, Грейс Нейтан рассказала РИА Новости, как узнала об исчезновении авиалайнера и как трагедия повлияла на ее жизнь. "Я только вернулась из библиотеки. Мне позвонили с номера моего отца. Я думала, что моя мама приехала в Пекин и она звонила мне, чтобы сообщить, что приехала. Но на проводе был мой папа, и он даже не поздоровался. Он просто спросил: "Когда у тебя следующий экзамен?" И я помню, как ответила ему, что следующий экзамен в понедельник. И он просто повесил трубку. Я почувствовала, что что-то не так, потому что его голос звучал по-другому, как будто бы он был очень обеспокоен или взволнован. И я никогда раньше не замечала, чтобы он так говорил. Моей первой мыслью было: "Должно быть, что-то случилось", - рассказала 35-летняя девушка на фоне 10-летней годовщины событий. Нейтан, семья которой из Малайзии, рассказала, что через несколько минут отец, находившийся в Пекине, перезвонил ей и попросил вернуться домой. После этого девушка вновь позвонила отцу, чтобы понять, что произошло. В ответ она услышала, что "что-то случилось с самолетом", в котором находилась ее мать. По дороге из Бристоля в аэропорт Лондона девушка узнавала новости о рейсе MH370, однако все они были противоречивыми, так как неизвестно было, что именно случилось с самолетом. Грейс Нейтан также рассказала, что чувствовала во время 14-часового перелета, когда у нее не было доступа к интернету и возможности узнавать какие-либо новости о ситуации. "Я помню, по дороге на автобусе в Лондон я обновляла свою ленту новостей... И там было так много информации. Конечно, ничего из этого не было подтверждено... я не знала, что думать и что чувствовать. В то время мы просто не знали, что произошло и совершил ли самолет где-нибудь аварийную посадку... Это было самое ужасное чувство в мире - сидеть и слушать, как история меняется раз 10 в день. Каждый день была новая интерпретация", - добавила она. Девушка также рассказала, что члены семей пассажиров пропавшего рейса организовали группу для общения и поддержки друг друга и иногда проводят встречи, в том числе в годовщины трагедии каждый год. Она призналась, что исчезновение самолета повлияло на жизнь родственников пассажиров, но отметила, что "все скорбят по-разному". Некоторым, в частности трудно принять официальное заключение властей о рейсе. В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.

https://ria.ru/20210310/boeing-1600545168.html

https://ria.ru/20200219/1564954637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пекин, лондон, малайзия, malaysia airlines, boeing 777-200, в мире