https://ria.ru/20240309/roszdravnadzor-1931989416.html
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства - РИА Новости, 09.03.2024
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с 20-летием образования ведомства, отметив, что его сотрудники делают всё, чтобы... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:40
2024-03-09T09:40
2024-03-09T09:40
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с 20-летием образования ведомства, отметив, что его сотрудники делают всё, чтобы миллионы россиян были обеспечены доступной и качественной медицинской помощью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Двадцать лет ведомство обеспечивает безопасность в сфере здравоохранения, осуществляет надзор за медицинской деятельностью, обращением лекарственных препаратов и медизделий, в том числе оснащением учреждений современной техникой и оборудованием. Вы делаете всё, чтобы миллионы россиян получали доступную и качественную медицинскую помощь и жизненно важные лекарства", - говорится в телеграмме. Премьер также поблагодарил коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) за самоотверженный и благородный труд, пожелав им реализации намеченных планов и новых успехов, "которые помогут сделать отечественное здравоохранение более современным и высокоэффективным".
https://ria.ru/20240226/roszdravnadzor-1929663975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства
Мишустин: Росздравнадзор делает все, чтобы люди получали качественную медпомощь