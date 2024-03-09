https://ria.ru/20240309/roszdravnadzor-1931989416.html

Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства

Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства - РИА Новости, 09.03.2024

Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с 20-летием образования ведомства, отметив, что его сотрудники делают всё, чтобы... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:40

2024-03-09T09:40

2024-03-09T09:40

общество

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с 20-летием образования ведомства, отметив, что его сотрудники делают всё, чтобы миллионы россиян были обеспечены доступной и качественной медицинской помощью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Двадцать лет ведомство обеспечивает безопасность в сфере здравоохранения, осуществляет надзор за медицинской деятельностью, обращением лекарственных препаратов и медизделий, в том числе оснащением учреждений современной техникой и оборудованием. Вы делаете всё, чтобы миллионы россиян получали доступную и качественную медицинскую помощь и жизненно важные лекарства", - говорится в телеграмме. Премьер также поблагодарил коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) за самоотверженный и благородный труд, пожелав им реализации намеченных планов и новых успехов, "которые помогут сделать отечественное здравоохранение более современным и высокоэффективным".

https://ria.ru/20240226/roszdravnadzor-1929663975.html

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Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)