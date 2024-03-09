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Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства - РИА Новости, 09.03.2024
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09:40 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/roszdravnadzor-1931989416.html
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства - РИА Новости, 09.03.2024
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с 20-летием образования ведомства, отметив, что его сотрудники делают всё, чтобы... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:40
2024-03-09T09:40
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с 20-летием образования ведомства, отметив, что его сотрудники делают всё, чтобы миллионы россиян были обеспечены доступной и качественной медицинской помощью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Двадцать лет ведомство обеспечивает безопасность в сфере здравоохранения, осуществляет надзор за медицинской деятельностью, обращением лекарственных препаратов и медизделий, в том числе оснащением учреждений современной техникой и оборудованием. Вы делаете всё, чтобы миллионы россиян получали доступную и качественную медицинскую помощь и жизненно важные лекарства", - говорится в телеграмме. Премьер также поблагодарил коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) за самоотверженный и благородный труд, пожелав им реализации намеченных планов и новых успехов, "которые помогут сделать отечественное здравоохранение более современным и высокоэффективным".
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с юбилеем ведомства

Мишустин: Росздравнадзор делает все, чтобы люди получали качественную медпомощь

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Росздравнадзора с 20-летием образования ведомства, отметив, что его сотрудники делают всё, чтобы миллионы россиян были обеспечены доступной и качественной медицинской помощью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Двадцать лет ведомство обеспечивает безопасность в сфере здравоохранения, осуществляет надзор за медицинской деятельностью, обращением лекарственных препаратов и медизделий, в том числе оснащением учреждений современной техникой и оборудованием. Вы делаете всё, чтобы миллионы россиян получали доступную и качественную медицинскую помощь и жизненно важные лекарства", - говорится в телеграмме.
Премьер также поблагодарил коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) за самоотверженный и благородный труд, пожелав им реализации намеченных планов и новых успехов, "которые помогут сделать отечественное здравоохранение более современным и высокоэффективным".
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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