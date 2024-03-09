https://ria.ru/20240309/rezhim-1932053879.html

Полиция Москвы работает в стандартном режиме

Полиция Москвы работает в стандартном режиме - РИА Новости, 09.03.2024

Полиция Москвы работает в стандартном режиме

Полиция Москвы опровергла информацию, что личный состав переведен на усиленный режим несения службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T18:35

2024-03-09T18:35

2024-03-09T18:35

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция Москвы опровергла информацию, что личный состав переведен на усиленный режим несения службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве уточнили, что в Telegram-канале Baza была размещена публикация о якобы переводе личного состава столичной полиции на усиленный режим несения службы. "ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Сотрудники столичной полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка на территории Москвы", - говорится в сообщении. В полиции призвали СМИ и интернет-сообщества не распространять на своих ресурсах непроверенные сведения, не тиражировать материалы из недостоверных источников.

https://ria.ru/20240229/proverka-1930353592.html

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