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Полиция Москвы работает в стандартном режиме
Полиция Москвы работает в стандартном режиме - РИА Новости, 09.03.2024
Полиция Москвы работает в стандартном режиме
Полиция Москвы опровергла информацию, что личный состав переведен на усиленный режим несения службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:35
2024-03-09T18:35
2024-03-09T18:35
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция Москвы опровергла информацию, что личный состав переведен на усиленный режим несения службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве уточнили, что в Telegram-канале Baza была размещена публикация о якобы переводе личного состава столичной полиции на усиленный режим несения службы. "ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Сотрудники столичной полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка на территории Москвы", - говорится в сообщении. В полиции призвали СМИ и интернет-сообщества не распространять на своих ресурсах непроверенные сведения, не тиражировать материалы из недостоверных источников.
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москва, россия
Полиция Москвы работает в стандартном режиме
Столичная полиция работает в стандартном режиме
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция Москвы опровергла информацию, что личный состав переведен на усиленный режим несения службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что в Telegram-канале Baza была размещена публикация о якобы переводе личного состава столичной полиции на усиленный режим несения службы.
«
"ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Сотрудники столичной полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка на территории Москвы", - говорится в сообщении.
В полиции призвали СМИ и интернет-сообщества не распространять на своих ресурсах непроверенные сведения, не тиражировать материалы из недостоверных источников.
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