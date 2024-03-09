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Рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за неисправности самолета
Рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за неисправности самолета - РИА Новости, 09.03.2024
Рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за неисправности самолета
Регулярный авиарейс из Оренбурга в Москву задержали из-за технической неисправности самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:51
2024-03-09T18:51
2024-03-09T18:51
происшествия
оренбург
москва
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Регулярный авиарейс из Оренбурга в Москву задержали из-за технической неисправности самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале, ведомство уже взяло ситуацию под контроль "По причине технической неисправности воздушного судна (отсутствие шпильки на внутреннем колесе левой амортстойки) в аэропорту города Оренбурга задержан вылет регулярного авиарейса № 1247 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург-Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении прокуратуры. Указывается, что оренбургская транспортная прокуратура контролирует ситуацию, чтобы не допустить нарушений прав пассажиров. По данным ведомства, вылет ждут 152 человека. "Время вылета запланировано на 09.03.2024 в 22 часа 15 мин", - уточнила прокуратура.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Происшествия, Оренбург, Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
Рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за неисправности самолета
Вылет рейса Оренбург — Москва задержали из-за технический неисправности самолета