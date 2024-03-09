https://ria.ru/20240309/reys-1932056487.html

Рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за неисправности самолета

Рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за неисправности самолета - РИА Новости, 09.03.2024

Рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за неисправности самолета

Регулярный авиарейс из Оренбурга в Москву задержали из-за технической неисправности самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T18:51

2024-03-09T18:51

2024-03-09T18:51

происшествия

оренбург

москва

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Регулярный авиарейс из Оренбурга в Москву задержали из-за технической неисправности самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале, ведомство уже взяло ситуацию под контроль "По причине технической неисправности воздушного судна (отсутствие шпильки на внутреннем колесе левой амортстойки) в аэропорту города Оренбурга задержан вылет регулярного авиарейса № 1247 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург-Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении прокуратуры. Указывается, что оренбургская транспортная прокуратура контролирует ситуацию, чтобы не допустить нарушений прав пассажиров. По данным ведомства, вылет ждут 152 человека. "Время вылета запланировано на 09.03.2024 в 22 часа 15 мин", - уточнила прокуратура.

https://ria.ru/20240224/pulkovo-1929312908.html

оренбург

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбург, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот