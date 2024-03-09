https://ria.ru/20240309/ranenie-1931991238.html
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов - РИА Новости, 09.03.2024
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов
Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации после прошедшей операции, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:00
2024-03-09T10:00
2024-03-09T10:28
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации после прошедшей операции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В пятницу губернатор информировал, что два человека погибли и один тяжело ранен в результате атаки у села Рождественка Грайворонского городского округа трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ."Пострадавшему вчера в селе Рождественка Грайворонского округа мужчине, который получил множественные ранения, его состоянию сейчас, по заключению врачей, ничего не угрожает. Находится в реанимации. Вчера его прооперировали. Будем продолжать делать все, чтобы как можно быстрее вернулся в свою семью", - написал Гладков.Село Рождественка находится в двух километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
https://radiosputnik.ru/20240309/obstrel-1931986787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов
Гладков: пострадавший при атаке дронов находится в реанимации