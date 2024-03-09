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Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 09.03.2024 (обновлено: 10:28 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/ranenie-1931991238.html
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов - РИА Новости, 09.03.2024
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов
Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации после прошедшей операции, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:00
2024-03-09T10:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
сумская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации после прошедшей операции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В пятницу губернатор информировал, что два человека погибли и один тяжело ранен в результате атаки у села Рождественка Грайворонского городского округа трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ."Пострадавшему вчера в селе Рождественка Грайворонского округа мужчине, который получил множественные ранения, его состоянию сейчас, по заключению врачей, ничего не угрожает. Находится в реанимации. Вчера его прооперировали. Будем продолжать делать все, чтобы как можно быстрее вернулся в свою семью", - написал Гладков.Село Рождественка находится в двух километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
https://radiosputnik.ru/20240309/obstrel-1931986787.html
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происшествия, белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков сообщил о состоянии пострадавшего при атаке дронов

Гладков: пострадавший при атаке дронов находится в реанимации

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации после прошедшей операции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В пятницу губернатор информировал, что два человека погибли и один тяжело ранен в результате атаки у села Рождественка Грайворонского городского округа трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ.
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"Пострадавшему вчера в селе Рождественка Грайворонского округа мужчине, который получил множественные ранения, его состоянию сейчас, по заключению врачей, ничего не угрожает. Находится в реанимации. Вчера его прооперировали. Будем продолжать делать все, чтобы как можно быстрее вернулся в свою семью", - написал Гладков.
Село Рождественка находится в двух километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьСумская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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