https://ria.ru/20240309/raiffeisen_bank-1932074187.html
США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России
США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России - РИА Новости, 09.03.2024
США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России
США пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России, пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T21:46
2024-03-09T21:46
2024-03-09T22:32
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России, пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского Минфина. По данным издания, американское ведомство предупредило RBI о риске оказаться "отрезанным от финансовой системы США" в случае продолжения бизнеса в России.Помощник министра финансов по международным вопросам Анна Моррис на этой неделе в Вене обсуждала эту ситуацию с австрийским правительством и руководством банка, пишет EUobserver. При этом в RBI отказались комментировать это обсуждение "по принципиальным соображениям".В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает "Райффайзенбанк". RBI рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ — 9,9 тысячи.
https://ria.ru/20240215/raiffeisen-1927523573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, вена, евросоюз, raiffeisen bank international, райффайзенбанк
Экономика, Россия, США, Вена, Евросоюз, Raiffeisen Bank International, Райффайзенбанк
США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России
EUobserver: США грозят австрийскому Raiffeisen Bank санкциями за работу в России