https://ria.ru/20240309/raiffeisen_bank-1932074187.html

США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России

США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России - РИА Новости, 09.03.2024

США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России

США пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России, пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:46

2024-03-09T21:46

2024-03-09T22:32

экономика

россия

сша

вена

евросоюз

raiffeisen bank international

райффайзенбанк

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) за ведение бизнеса в России, пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского Минфина. По данным издания, американское ведомство предупредило RBI о риске оказаться "отрезанным от финансовой системы США" в случае продолжения бизнеса в России.Помощник министра финансов по международным вопросам Анна Моррис на этой неделе в Вене обсуждала эту ситуацию с австрийским правительством и руководством банка, пишет EUobserver. При этом в RBI отказались комментировать это обсуждение "по принципиальным соображениям".В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает "Райффайзенбанк". RBI рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ — 9,9 тысячи.

https://ria.ru/20240215/raiffeisen-1927523573.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, вена, евросоюз, raiffeisen bank international, райффайзенбанк