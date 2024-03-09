https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html
В Мадриде тысячи человек требуют отставки премьера
В Мадриде тысячи человек требуют отставки премьера - РИА Новости, 09.03.2024
В Мадриде тысячи человек требуют отставки премьера
По меньшей мере 15 тысяч человек вышли в субботу на демонстрацию в Мадриде против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии, требуя отставки... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T17:19
2024-03-09T17:19
2024-03-09T18:02
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МАДРИД, 9 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 тысяч человек вышли в субботу на демонстрацию в Мадриде против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии, требуя отставки председателя испанского правительства Педро Санчеса, сообщает газета Pais. "Около 15 тысяч человек… в субботу приняли участие в митинге в Мадриде…, чтобы потребовать отставки председателя правительства Педро Санчеса после того, как на этой неделе закон об амнистии обвиняемых в процессе (за независимость Каталонии – ред.) получил новый импульс в ходе обсуждений в парламенте", - передает издание. Отмечается, что данная акция протеста стала менее масштабной, чем предыдущие и прошла без инцидентов. В пятницу глава администрации премьер-министра королевства Феликс Боланьос заявил, что, согласно расчетам испанского правительства, будущий закон об амнистии каталонских сепаратистов принесет прямую пользу 372 людям, против которых есть незавершенные уголовные дела, связанные с этим процессом. В конце январе Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил закон об амнистии, зарегистрированный правящей Испанской социалистической рабочей партией (PSOE). Для одобрения инициативы было необходимо 176 голосов 350-местного парламента. Однако сепаратистская партия Junts per Catalunya парализовала ее рассмотрение, не добившись новых уступок от PSOE. После отклонения текста закон был возвращен в Комитет по вопросам правосудия, где он был обсужден еще раз с учетом поправок, которые до сих пор не были в него включены. Ранее юристы Конгресса депутатов заявили, что закон об амнистии может быть неконституционным. Согласно представленному ими докладу, законопроект, в том виде, в котором он сейчас составлен, не определяет в точной степени сферу его применения. Юристы отметили, что неопределенный характер преступлений, подпадающих под амнистию, может нанести ущерб принципу правовой определенности, и напомнили, что определение случаев, адресатов и амнистируемых преступлений должны быть особенно точными в подобных законах. Кроме того, особое внимание было обращено на временные рамки, которые будут затронуты будущим законом. На данный момент он охватывает период с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года - слишком большой срок для юристов.
https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html
https://ria.ru/20240308/marsh-1931961014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, мадрид, каталония, испания, педро санчес
В мире, Мадрид, Каталония, Испания, Педро Санчес
В Мадриде тысячи человек требуют отставки премьера
Около 15 тысяч испанцев вышли на протест в Мадриде, требуя отставки премьера
МАДРИД, 9 мар - РИА Новости.
По меньшей мере 15 тысяч человек вышли в субботу на демонстрацию в Мадриде против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии, требуя отставки председателя испанского правительства Педро Санчеса, сообщает газета Pais
.
"Около 15 тысяч человек… в субботу приняли участие в митинге в Мадриде
…, чтобы потребовать отставки председателя правительства Педро Санчеса после того, как на этой неделе закон об амнистии обвиняемых в процессе (за независимость Каталонии – ред.) получил новый импульс в ходе обсуждений в парламенте", - передает издание.
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Отмечается, что данная акция протеста стала менее масштабной, чем предыдущие и прошла без инцидентов.
В пятницу глава администрации премьер-министра королевства Феликс Боланьос заявил, что, согласно расчетам испанского правительства, будущий закон об амнистии каталонских сепаратистов принесет прямую пользу 372 людям, против которых есть незавершенные уголовные дела, связанные с этим процессом.
В конце январе Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил закон об амнистии, зарегистрированный правящей Испанской социалистической рабочей партией (PSOE). Для одобрения инициативы было необходимо 176 голосов 350-местного парламента. Однако сепаратистская партия Junts per Catalunya парализовала ее рассмотрение, не добившись новых уступок от PSOE. После отклонения текста закон был возвращен в Комитет по вопросам правосудия, где он был обсужден еще раз с учетом поправок, которые до сих пор не были в него включены.
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Ранее юристы Конгресса депутатов заявили, что закон об амнистии может быть неконституционным. Согласно представленному ими докладу, законопроект, в том виде, в котором он сейчас составлен, не определяет в точной степени сферу его применения. Юристы отметили, что неопределенный характер преступлений, подпадающих под амнистию, может нанести ущерб принципу правовой определенности, и напомнили, что определение случаев, адресатов и амнистируемых преступлений должны быть особенно точными в подобных законах.
Кроме того, особое внимание было обращено на временные рамки, которые будут затронуты будущим законом. На данный момент он охватывает период с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года - слишком большой срок для юристов.
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