https://ria.ru/20240309/pozhar-1932027011.html

В Приморье потушили крупный природный пожар

В Приморье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 09.03.2024

В Приморье потушили крупный природный пожар

Крупный природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, потушили на площади 810 гектаров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:59

2024-03-09T14:59

2024-03-09T14:59

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Крупный природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, потушили на площади 810 гектаров, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС. В среду в министерстве ГО и ЧС региона рассказали агентству, что продолжается тушение пожара на площади 200 гектаров в районе села Малая Кема в Тернейском округе. В субботу в ведомстве РИА Новости сообщили, что пожар локализован на площади 950 гектаров. "Природный пожар в районе села Малая Кема в Тернейском округе ликвидирован на площади 810 гектаров", - сообщил собеседник агентства. Пожар тушили 50 человек и 10 единиц техники. В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро вторника площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, на утро среды - свыше 1 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах края. Ранее сообщалось, что тушение отдельных очагов палов сухой растительности продолжается. Работают группы беспилотных авиационных систем для мониторинга лесопожарной обстановки. В крае в тушении задействованы более 200 специалистов и 49 единиц техники, информировало МЧС.

https://ria.ru/20240305/pozhar-1931336749.html

https://ria.ru/20240308/pozhar-1931916161.html

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край