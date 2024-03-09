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В Приморье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 09.03.2024
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14:59 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/pozhar-1932027011.html
В Приморье потушили крупный природный пожар
В Приморье потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 09.03.2024
В Приморье потушили крупный природный пожар
Крупный природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, потушили на площади 810 гектаров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:59
2024-03-09T14:59
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Крупный природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, потушили на площади 810 гектаров, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС. В среду в министерстве ГО и ЧС региона рассказали агентству, что продолжается тушение пожара на площади 200 гектаров в районе села Малая Кема в Тернейском округе. В субботу в ведомстве РИА Новости сообщили, что пожар локализован на площади 950 гектаров. "Природный пожар в районе села Малая Кема в Тернейском округе ликвидирован на площади 810 гектаров", - сообщил собеседник агентства. Пожар тушили 50 человек и 10 единиц техники. В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро вторника площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, на утро среды - свыше 1 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах края. Ранее сообщалось, что тушение отдельных очагов палов сухой растительности продолжается. Работают группы беспилотных авиационных систем для мониторинга лесопожарной обстановки. В крае в тушении задействованы более 200 специалистов и 49 единиц техники, информировало МЧС.
https://ria.ru/20240305/pozhar-1931336749.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье потушили крупный природный пожар

В Приморье потушили природный пожар на площади 810 гектаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Тушение пожара. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Крупный природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, потушили на площади 810 гектаров, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.
В среду в министерстве ГО и ЧС региона рассказали агентству, что продолжается тушение пожара на площади 200 гектаров в районе села Малая Кема в Тернейском округе. В субботу в ведомстве РИА Новости сообщили, что пожар локализован на площади 950 гектаров.
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"Природный пожар в районе села Малая Кема в Тернейском округе ликвидирован на площади 810 гектаров", - сообщил собеседник агентства.
Пожар тушили 50 человек и 10 единиц техники.
В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро вторника площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, на утро среды - свыше 1 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах края.
Ранее сообщалось, что тушение отдельных очагов палов сухой растительности продолжается. Работают группы беспилотных авиационных систем для мониторинга лесопожарной обстановки. В крае в тушении задействованы более 200 специалистов и 49 единиц техники, информировало МЧС.
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