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Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров - РИА Новости, 09.03.2024
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08:28 09.03.2024 (обновлено: 08:35 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/pozhar-1931982010.html
Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров
Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров - РИА Новости, 09.03.2024
Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров
Площадь природного пожара, пылающего несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, возросла с 200 до 950 гектаров, он локализован,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T08:28
2024-03-09T08:35
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Площадь природного пожара, пылающего несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, возросла с 200 до 950 гектаров, он локализован, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро вторника площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, на утро среды - свыше 1 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах края.В среду в краевом министерстве ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что продолжается тушение пожара на площади 200 гектаров в районе села Малая Кема в Тернейском округе."В районе села Малая Кема в Тернейском округе природный пожар локализован на площади 950 гектаров", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в тушении задействованы 50 человек и 10 единиц техники.По его словам, всего за сутки зарегистрировали три природных пожара, один потушен и один действует.Ранее сообщалось, что тушение отдельных очагов палов сухой растительности продолжается. Работают группы беспилотных авиационных систем для мониторинга лесопожарной обстановки. В крае в тушении задействованы более 200 специалистов и 49 единиц техники, информировало МЧС.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893139312.html
https://ria.ru/20220411/pavodok-1782868351.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров

Природный пожар в Приморье локализовали на площади в 950 гектаров

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Тушение лесного пожара. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Площадь природного пожара, пылающего несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, возросла с 200 до 950 гектаров, он локализован, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.
В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро вторника площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, на утро среды - свыше 1 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах края.
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В среду в краевом министерстве ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что продолжается тушение пожара на площади 200 гектаров в районе села Малая Кема в Тернейском округе.
"В районе села Малая Кема в Тернейском округе природный пожар локализован на площади 950 гектаров", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в тушении задействованы 50 человек и 10 единиц техники.
По его словам, всего за сутки зарегистрировали три природных пожара, один потушен и один действует.
Ранее сообщалось, что тушение отдельных очагов палов сухой растительности продолжается. Работают группы беспилотных авиационных систем для мониторинга лесопожарной обстановки. В крае в тушении задействованы более 200 специалистов и 49 единиц техники, информировало МЧС.
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