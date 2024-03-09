https://ria.ru/20240309/pozhar-1931982010.html

Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров

Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров - РИА Новости, 09.03.2024

Площадь природного пожара в Приморье выросла до 950 гектаров

Площадь природного пожара, пылающего несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, возросла с 200 до 950 гектаров, он локализован,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:28

2024-03-09T08:28

2024-03-09T08:35

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Площадь природного пожара, пылающего несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья, возросла с 200 до 950 гектаров, он локализован, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро вторника площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, на утро среды - свыше 1 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах края.В среду в краевом министерстве ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что продолжается тушение пожара на площади 200 гектаров в районе села Малая Кема в Тернейском округе."В районе села Малая Кема в Тернейском округе природный пожар локализован на площади 950 гектаров", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в тушении задействованы 50 человек и 10 единиц техники.По его словам, всего за сутки зарегистрировали три природных пожара, один потушен и один действует.Ранее сообщалось, что тушение отдельных очагов палов сухой растительности продолжается. Работают группы беспилотных авиационных систем для мониторинга лесопожарной обстановки. В крае в тушении задействованы более 200 специалистов и 49 единиц техники, информировало МЧС.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893139312.html

https://ria.ru/20220411/pavodok-1782868351.html

приморский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край