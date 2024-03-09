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Жители кубанской станицы собрали помощь для сирот в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2024
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16:54 09.03.2024 (обновлено: 17:47 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/pomosch-1932038804.html
Жители кубанской станицы собрали помощь для сирот в Херсонской области
Жители кубанской станицы собрали помощь для сирот в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2024
Жители кубанской станицы собрали помощь для сирот в Херсонской области
Жители станицы Кавказская в Краснодарском крае собрали и доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область для детского отделения ЦРБ поселка Чаплинка, где на... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:54
2024-03-09T17:47
надежные люди
херсонская область
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Жители станицы Кавказская в Краснодарском крае собрали и доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область для детского отделения ЦРБ поселка Чаплинка, где на данный момент находятся дети, оставшиеся без родителей, сообщила РИА Новости глава сельского поселения Ирина Бережинская. По ее словам, с конца февраля в станице Кавказской проходила акция по сбору помощи для детей-сирот в новом регионе. "Волонтёры доставили груз в Херсонскую область. Он будет направлен в детское отделение ЦРБ поселка Чаплинка. Там находятся дети из разных районов области оставшиеся без родителей", - сказала Бережинская. Медучреждению станичники помогают впервые. Власти созвонились с сотрудниками больницы и выяснили, что детям необходимы вещи на возраст от грудных до 16 лет. В итоге для детей собрали полную газель с продуктами, игрушками, канцелярскими принадлежностями, книгами, теплыми вещами. В гуманитарный груз также вошли обувь, бельё, полотенца, одеяла и подушки, подгузники и детские коляски, добавила собеседница агентства. Она уточнила, что в сборе гуманитарной помощи участвовали неравнодушные жители станицы, сотрудники администрации, воспитанники школ, детских садов и их родители.
https://ria.ru/20240307/pechene-1931687420.html
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херсонская область , краснодарский край
Надежные люди, Херсонская область , Краснодарский край
Жители кубанской станицы собрали помощь для сирот в Херсонской области

Жители кубанской станицы собрали помощь для детей-сирот в ЦРБ Херсонской области

© Фото администрации Кавказского района Жители кубанской станицы собрали гумпомощь для детей-сирот в ЦРБ Херсонской области
Жители кубанской станицы собрали гумпомощь для детей-сирот в ЦРБ Херсонской области
© Фото администрации Кавказского района
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Жители станицы Кавказская в Краснодарском крае собрали и доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область для детского отделения ЦРБ поселка Чаплинка, где на данный момент находятся дети, оставшиеся без родителей, сообщила РИА Новости глава сельского поселения Ирина Бережинская.
По ее словам, с конца февраля в станице Кавказской проходила акция по сбору помощи для детей-сирот в новом регионе.
© Фото администрации Кавказского района Жители кубанской станицы собрали гумпомощь для детей-сирот в ЦРБ Херсонской области
Жители кубанской станицы собрали гумпомощь для детей-сирот в ЦРБ Херсонской области
© Фото администрации Кавказского района
Жители кубанской станицы собрали гумпомощь для детей-сирот в ЦРБ Херсонской области
"Волонтёры доставили груз в Херсонскую область. Он будет направлен в детское отделение ЦРБ поселка Чаплинка. Там находятся дети из разных районов области оставшиеся без родителей", - сказала Бережинская.
Медучреждению станичники помогают впервые. Власти созвонились с сотрудниками больницы и выяснили, что детям необходимы вещи на возраст от грудных до 16 лет. В итоге для детей собрали полную газель с продуктами, игрушками, канцелярскими принадлежностями, книгами, теплыми вещами. В гуманитарный груз также вошли обувь, бельё, полотенца, одеяла и подушки, подгузники и детские коляски, добавила собеседница агентства.
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Она уточнила, что в сборе гуманитарной помощи участвовали неравнодушные жители станицы, сотрудники администрации, воспитанники школ, детских садов и их родители.
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