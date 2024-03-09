https://ria.ru/20240309/pomosch-1932038804.html

Жители кубанской станицы собрали помощь для сирот в Херсонской области

Жители кубанской станицы собрали помощь для сирот в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2024

Жители кубанской станицы собрали помощь для сирот в Херсонской области

Жители станицы Кавказская в Краснодарском крае собрали и доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область для детского отделения ЦРБ поселка Чаплинка, где на... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:54

2024-03-09T16:54

2024-03-09T17:47

надежные люди

херсонская область

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Жители станицы Кавказская в Краснодарском крае собрали и доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область для детского отделения ЦРБ поселка Чаплинка, где на данный момент находятся дети, оставшиеся без родителей, сообщила РИА Новости глава сельского поселения Ирина Бережинская. По ее словам, с конца февраля в станице Кавказской проходила акция по сбору помощи для детей-сирот в новом регионе. "Волонтёры доставили груз в Херсонскую область. Он будет направлен в детское отделение ЦРБ поселка Чаплинка. Там находятся дети из разных районов области оставшиеся без родителей", - сказала Бережинская. Медучреждению станичники помогают впервые. Власти созвонились с сотрудниками больницы и выяснили, что детям необходимы вещи на возраст от грудных до 16 лет. В итоге для детей собрали полную газель с продуктами, игрушками, канцелярскими принадлежностями, книгами, теплыми вещами. В гуманитарный груз также вошли обувь, бельё, полотенца, одеяла и подушки, подгузники и детские коляски, добавила собеседница агентства. Она уточнила, что в сборе гуманитарной помощи участвовали неравнодушные жители станицы, сотрудники администрации, воспитанники школ, детских садов и их родители.

https://ria.ru/20240307/pechene-1931687420.html

https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928495430.html

херсонская область

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , краснодарский край