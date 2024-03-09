https://ria.ru/20240309/poliklinika-1932077550.html
В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника
В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.03.2024
В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника
Поликлинику №6 Курска, которая была повреждена при атаке БПЛА, восстановили, она начнёт работу в воскресенье, 10 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:13
2024-03-09T22:13
2024-03-09T22:13
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Поликлинику №6 Курска, которая была повреждена при атаке БПЛА, восстановили, она начнёт работу в воскресенье, 10 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее глава Курской области сообщал, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу поликлиники, пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. Рабочие обследовали помещение, выяснили, что несущие конструкции уцелели. "Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит приём пациентов в плановом режиме. Стационар уже вернулся к нормальной деятельности", - сообщил Старовойт.Губернатор рассказал, что рабочие восстановили тепловой контур здания, а строители убедились в исправности коммуникаций. "Хочу отметить четкие и профессиональные действия медиков в экстремальной ситуации. Эвакуация в соседнем здании была проведена быстро и без суеты. Службы минздрава Курской области работали слаженно. Было сделано все, чтобы сохранить здоровье пациентов!", - отметил Старовойт.
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931136168.html
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Роман Старовойт
В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника
Курская поликлиника, поврежденная при атаке дрона, начнет работу в воскресенье