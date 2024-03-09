https://ria.ru/20240309/poliklinika-1932077550.html

В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника

В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.03.2024

В Курске восстановили поликлинику, поврежденную при атаке беспилотника

Поликлинику №6 Курска, которая была повреждена при атаке БПЛА, восстановили, она начнёт работу в воскресенье, 10 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:13

2024-03-09T22:13

2024-03-09T22:13

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Поликлинику №6 Курска, которая была повреждена при атаке БПЛА, восстановили, она начнёт работу в воскресенье, 10 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее глава Курской области сообщал, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу поликлиники, пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. Рабочие обследовали помещение, выяснили, что несущие конструкции уцелели. "Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит приём пациентов в плановом режиме. Стационар уже вернулся к нормальной деятельности", - сообщил Старовойт.Губернатор рассказал, что рабочие восстановили тепловой контур здания, а строители убедились в исправности коммуникаций. "Хочу отметить четкие и профессиональные действия медиков в экстремальной ситуации. Эвакуация в соседнем здании была проведена быстро и без суеты. Службы минздрава Курской области работали слаженно. Было сделано все, чтобы сохранить здоровье пациентов!", - отметил Старовойт.

https://ria.ru/20240305/obstrel-1931136168.html

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курск, курская область, роман старовойт