https://ria.ru/20240309/pogoda-1931991330.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололедица и не выше минус 1 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:02
2024-03-09T10:02
2024-03-09T10:02
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололедица и не выше минус 1 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная тыловая периферия ушедшего циклона. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Днем в столице минус 1 - минус 3, в Подмосковье от нуля до 5 градусов мороза", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается облачная погода и гололедица