https://ria.ru/20240309/pogoda-1931991330.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололедица и не выше минус 1 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:02

2024-03-09T10:02

2024-03-09T10:02

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_6c1a238c1b0e381675d53dffd7610d97.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололедица и не выше минус 1 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная тыловая периферия ушедшего циклона. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Днем в столице минус 1 - минус 3, в Подмосковье от нуля до 5 градусов мороза", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода