https://ria.ru/20240309/otoplenie-1931992524.html
В тувинском Шагонаре подали отопление в пять многоквартирных домов
В тувинском Шагонаре подали отопление в пять многоквартирных домов - РИА Новости, 09.03.2024
В тувинском Шагонаре подали отопление в пять многоквартирных домов
Отопление от мобильных котельных установок в субботу подано в первые пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ, сообщил глава РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:10
2024-03-09T10:10
2024-03-09T12:52
происшествия
шагонар
россия
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 9 мар - РИА Новости. Отопление от мобильных котельных установок в субботу подано в первые пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "В Шагонаре отопление от мобильных котельных установок подано в пять многоквартирных домов по улицам Дружбы и Саяно-Шушенская, а также в ряд социальных объектов. Температура теплоносителя - 30 градусов. В квартирах - от 15 градусов и постепенно повышается", - написал Ховалыг. По его словам, специалисты готовятся подать тепло еще в 16 многоквартирных домов по улице Саяно-Шушенская. "Решением оперативного штаба запросили обследование конструкций котельной Шагонарской ТЭЦ федеральным научно-исследовательским центром "Строительство". Ждем специалистов в ближайшие дни", - добавил глава Тувы. В Telegram-канале правительства республики сообщается, что к подаче тепла подключены уже 6 многоквартирных домов, а также администрация Улуг-Хемского кожууна, ММЦ Улуг-Хемского кожууна, Строительный техникум, администрация города Шагонара, школы, детские сады, спортивная школа и объекты культуры. Включены пять мобильных котлов по улицам Медицинская, Саяно-Шушенская, Дружба, Горная.В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, его работой обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. В пятницу к теплу подключили межмуниципальный медцентр в Шагонаре. Готовятся к запуску еще два котла ТЭЦ, а также запускаются в работу мобильные котельные.
https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930419077.html
https://ria.ru/20240214/elektrichestvo-1927321527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шагонар, россия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шагонар, Россия, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В тувинском Шагонаре подали отопление в пять многоквартирных домов
В тувинском Шагонаре после аварии подали отопление в пять многоквартирных домов
НОВОСИБИРСК, 9 мар - РИА Новости.
Отопление от мобильных котельных установок в субботу подано в первые пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале
.
"В Шагонаре отопление от мобильных котельных установок подано в пять многоквартирных домов по улицам Дружбы и Саяно-Шушенская, а также в ряд социальных объектов. Температура теплоносителя - 30 градусов. В квартирах - от 15 градусов и постепенно повышается", - написал Ховалыг.
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По его словам, специалисты готовятся подать тепло еще в 16 многоквартирных домов по улице Саяно-Шушенская.
"Решением оперативного штаба запросили обследование конструкций котельной Шагонарской ТЭЦ федеральным научно-исследовательским центром "Строительство". Ждем специалистов в ближайшие дни", - добавил глава Тувы.
В Telegram-канале правительства республики сообщается, что к подаче тепла подключены уже 6 многоквартирных домов, а также администрация Улуг-Хемского кожууна, ММЦ Улуг-Хемского кожууна, Строительный техникум, администрация города Шагонара, школы, детские сады, спортивная школа и объекты культуры. Включены пять мобильных котлов по улицам Медицинская, Саяно-Шушенская, Дружба, Горная.
В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России
отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов.
В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, его работой обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. В пятницу к теплу подключили межмуниципальный медцентр в Шагонаре. Готовятся к запуску еще два котла ТЭЦ, а также запускаются в работу мобильные котельные.
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