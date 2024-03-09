https://ria.ru/20240309/otoplenie-1931992524.html

В тувинском Шагонаре подали отопление в пять многоквартирных домов

В тувинском Шагонаре подали отопление в пять многоквартирных домов - РИА Новости, 09.03.2024

В тувинском Шагонаре подали отопление в пять многоквартирных домов

Отопление от мобильных котельных установок в субботу подано в первые пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ, сообщил глава РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:10

2024-03-09T10:10

2024-03-09T12:52

происшествия

шагонар

россия

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 9 мар - РИА Новости. Отопление от мобильных котельных установок в субботу подано в первые пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. "В Шагонаре отопление от мобильных котельных установок подано в пять многоквартирных домов по улицам Дружбы и Саяно-Шушенская, а также в ряд социальных объектов. Температура теплоносителя - 30 градусов. В квартирах - от 15 градусов и постепенно повышается", - написал Ховалыг. По его словам, специалисты готовятся подать тепло еще в 16 многоквартирных домов по улице Саяно-Шушенская. "Решением оперативного штаба запросили обследование конструкций котельной Шагонарской ТЭЦ федеральным научно-исследовательским центром "Строительство". Ждем специалистов в ближайшие дни", - добавил глава Тувы. В Telegram-канале правительства республики сообщается, что к подаче тепла подключены уже 6 многоквартирных домов, а также администрация Улуг-Хемского кожууна, ММЦ Улуг-Хемского кожууна, Строительный техникум, администрация города Шагонара, школы, детские сады, спортивная школа и объекты культуры. Включены пять мобильных котлов по улицам Медицинская, Саяно-Шушенская, Дружба, Горная.В минувшую среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, его работой обеспечивается теплоснабжение на улицах Горная и Улуг-Хемская. В пятницу к теплу подключили межмуниципальный медцентр в Шагонаре. Готовятся к запуску еще два котла ТЭЦ, а также запускаются в работу мобильные котельные.

https://ria.ru/20240301/dushanbe-1930419077.html

https://ria.ru/20240214/elektrichestvo-1927321527.html

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Варвара Скокшина

происшествия, шагонар, россия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)