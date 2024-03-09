https://ria.ru/20240309/orban-1932011495.html

Орбан хотел бы, чтобы Трамп снова стал президентом США

Орбан хотел бы, чтобы Трамп снова стал президентом США - РИА Новости, 09.03.2024

Орбан хотел бы, чтобы Трамп снова стал президентом США

Для всего мира было бы лучше, чтобы экс-президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, потому что во время его президентства на Ближнем Востоке и на Украине... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:04

2024-03-09T13:04

2024-03-09T13:05

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россия

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дональд трамп

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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Для всего мира было бы лучше, чтобы экс-президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, потому что во время его президентства на Ближнем Востоке и на Украине не было конфликтов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. "Президент Трамп был президентом мира. Он пользовался уважением в мире и тем самым создал условия для мира. Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он все еще был президентом США. Мы согласились, что мир будет тогда, когда найдутся мировые лидеры, которые хотят мира. Я горжусь тем, что Венгрия входит в число этих стран", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети. Орбан сообщил, что товарооборот между Венгрией и США превысил девять миллиардов долларов, но Будапешт рассчитывает на "новый импульс в венгерско-американских торговых отношениях", если Трамп вернется в Белый дом. "Здесь, в Америке, кампания идет полным ходом, даже несется вперед. Американцам надо принять собственное решение. А нам, венграм, надо честно признаться, что было бы лучше для мира, и для Венгрии также было бы лучше, если бы президент Дональд Трамп вернулся", - добавил он. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html

https://ria.ru/20240305/orban-1931213249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп