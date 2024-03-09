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В ОЭЗ в Тверской области создадут три кластера - РИА Новости, 09.03.2024
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14:46 09.03.2024 (обновлено: 15:27 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/oez-1932024627.html
В ОЭЗ в Тверской области создадут три кластера
В ОЭЗ в Тверской области создадут три кластера - РИА Новости, 09.03.2024
В ОЭЗ в Тверской области создадут три кластера
Логистический, промышленный и химический кластеры разместят в созданной особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс" в Тверской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:46
2024-03-09T15:27
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Логистический, промышленный и химический кластеры разместят в созданной особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс" в Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях. "ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется размещение на территории сразу нескольких отраслевых кластеров - логистического, промышленного, химического", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятия-резиденты ОЭЗ будут заниматься производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием отечественных канатных дорог. Помимо этого, планируется наладить изготовление сухих строительных смесей, запустить производство бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли. Одна из компаний намерена расширить мощности по выпуску кондитерской продукции. Инвесторы готовы вложить в свои проекты на первом этапе более 17 миллиардов рублей и создать почти 8,4 тысячи новых рабочих мест. "На двух площадках будет сосредоточены производства современных товаров и компаний, предоставляющих различные услуги. Важно, что ОЭЗ станет инструментом привлечения в экономику дополнительных инвестиций. Со своей стороны, регион ведет активную работу по обеспечению инфраструктуры. Завершить ее планируется до конца ноября текущего года. На территории ОЭЗ будет размещено несколько уникальных производств, создание которых уже ведется", - цитирует губернатора Игоря Руденю его пресс-служба. В настоящее время готовность разместить свои производства на площадке подтвердили восемь компаний. Все проекты находятся в стадии реализации, в первом полугодии 2025 года планируется запуск первых производств. Готовность стать резидентами ОЭЗ выразили еще три компании, специализирующиеся на производстве электротехнической продукции, мебели, промышленного оборудования, подчеркивается в сообщении. Общая заявленная в настоящее время площадь ОЭЗ "Эммаусс" составляет порядка 300 гектаров с перспективами развития до 1,8 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240309/investitsii-1932015645.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, игорь руденя
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Игорь Руденя
В ОЭЗ в Тверской области создадут три кластера

В ОЭЗ в Тверской области будут логистический, промышленный и химический кластеры

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтанок
Станок - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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РЯЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Логистический, промышленный и химический кластеры разместят в созданной особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс" в Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях.
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Компании готовы вложить деньги в новую ОЭЗ "Ростовская"
Вчера, 13:28
"ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется размещение на территории сразу нескольких отраслевых кластеров - логистического, промышленного, химического", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятия-резиденты ОЭЗ будут заниматься производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием отечественных канатных дорог. Помимо этого, планируется наладить изготовление сухих строительных смесей, запустить производство бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли. Одна из компаний намерена расширить мощности по выпуску кондитерской продукции. Инвесторы готовы вложить в свои проекты на первом этапе более 17 миллиардов рублей и создать почти 8,4 тысячи новых рабочих мест.
"На двух площадках будет сосредоточены производства современных товаров и компаний, предоставляющих различные услуги. Важно, что ОЭЗ станет инструментом привлечения в экономику дополнительных инвестиций. Со своей стороны, регион ведет активную работу по обеспечению инфраструктуры. Завершить ее планируется до конца ноября текущего года. На территории ОЭЗ будет размещено несколько уникальных производств, создание которых уже ведется", - цитирует губернатора Игоря Руденю его пресс-служба.
В настоящее время готовность разместить свои производства на площадке подтвердили восемь компаний. Все проекты находятся в стадии реализации, в первом полугодии 2025 года планируется запуск первых производств. Готовность стать резидентами ОЭЗ выразили еще три компании, специализирующиеся на производстве электротехнической продукции, мебели, промышленного оборудования, подчеркивается в сообщении.
Общая заявленная в настоящее время площадь ОЭЗ "Эммаусс" составляет порядка 300 гектаров с перспективами развития до 1,8 тысячи гектаров.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ
Вчера, 10:57
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинИгорь Руденя
 
 
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