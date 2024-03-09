ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку десятью натовскими снарядами
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу днем обстреляли Донецк и Горловку десятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 14.25 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 15.40 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.