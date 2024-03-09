https://ria.ru/20240309/obstrel-1932035184.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.03.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в субботу днем обстреляли Донецк и Горловку десятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:15

2024-03-09T16:15

2024-03-09T16:15

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу днем обстреляли Донецк и Горловку десятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 14.25 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 15.40 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, сцкк, нато, горловка, донецкая народная республика, происшествия