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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932035184.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.03.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в субботу днем обстреляли Донецк и Горловку десятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:15
2024-03-09T16:15
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу днем обстреляли Донецк и Горловку десятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 14.25 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 15.40 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
донецк
горловка
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донецк, сцкк, нато, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку десятью натовскими снарядами

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу днем обстреляли Донецк и Горловку десятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 14.25 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 15.40 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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