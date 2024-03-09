https://ria.ru/20240309/obstrel-1932018724.html

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина - РИА Новости, 09.03.2024

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина

Мужчина ранен после обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:45

2024-03-09T13:45

2024-03-09T13:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина ранен после обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "Сегодня в результате обстрела боевиками украинских формирований Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия