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При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932018724.html
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина - РИА Новости, 09.03.2024
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина
Мужчина ранен после обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:45
2024-03-09T13:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина ранен после обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "Сегодня в результате обстрела боевиками украинских формирований Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина

При обстреле ВСУ Голой Пристани в Херсонской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина ранен после обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня в результате обстрела боевиками украинских формирований Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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