https://ria.ru/20240309/obstrel-1932018724.html
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина - РИА Новости, 09.03.2024
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина
Мужчина ранен после обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:45
2024-03-09T13:45
2024-03-09T13:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина ранен после обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "Сегодня в результате обстрела боевиками украинских формирований Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина
При обстреле ВСУ Голой Пристани в Херсонской области пострадал мужчина