https://ria.ru/20240309/obstrel-1932008841.html
ВСУ за день нанесли 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2024
ВСУ за день нанесли 30 ударов по Херсонской области
ВСУ в течение суток произвели 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:46
2024-03-09T12:46
2024-03-09T12:46
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток произвели 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240308/obstrel-1931906621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), вооруженные силы украины, херсонская область
В мире, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ за день нанесли 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 30 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток произвели 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник.
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание морского порта
Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Херсонские власти заявили, что регион страдает от некачественной воды