https://ria.ru/20240309/obstrel-1932008841.html

ВСУ за день нанесли 30 ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2024

ВСУ за день нанесли 30 ударов по Херсонской области

ВСУ в течение суток произвели 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:46

2024-03-09T12:46

2024-03-09T12:46

в мире

днепр (город)

вооруженные силы украины

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg

ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток произвели 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240308/obstrel-1931906621.html

https://ria.ru/20240229/vodosnabzhenie-1930340148.html

днепр (город)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), вооруженные силы украины, херсонская область