На Украине завели дела против антикоррупционного общественника
На Украине завели дела против антикоррупционного общественника Виталия Шабунина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka Киев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что госбюро расследований (ГБР) Украины завело против него дела за якобы уклонение от военной службы и подделку документов.
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"ГБР регистрирует против меня уголовное дело за "уклонение от военной службы". При том, что я добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны… ГБР регистрирует еще одно производство за "подделку мной документов от НАПК (нацагентства по противодействию коррупции – ред.)". При том, что в НАПК электронный документооборот, поэтому это невозможно сделать", - написал Шабунин на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, более "идиотских уголовных дел не представить". По его мнению, их офис Владимира Зеленского может использовать для попытки его медийно дискредитировать.
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"Медийные и силовые атаки на тех, кого офис президента считает своими врагами, будут продолжаться. Это очевидно хотя бы из того, что до сих пор не вручено подозрения даже исполнителям нападения на жилище (журналиста-расследователя Юрия – ред.) Николова и незаконного преследования команды Бигуса. Пока подозрения не вручены хотя бы исполнителям, заказчиками мы считаем офис президента", - добавил Шабунин.
СБУ ранее возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников Bihus.info. Собственное расследование журналистов этого СМИ установило, что к слежке за ними причастны 30 человек, а операцию осуществлял департамент защиты нацгосударственности СБУ. Позднее СБУ объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их журналистской деятельностью, в рамках которой издание, в частности, расследовало коррупцию в минобороны Украины.
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) 23 января выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
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