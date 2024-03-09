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В Киеве считают награждение Залужного Героем Украины брошенной костью - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/nagrazhdenie-1932032395.html
В Киеве считают награждение Залужного Героем Украины брошенной костью
В Киеве считают награждение Залужного Героем Украины брошенной костью - РИА Новости, 09.03.2024
В Киеве считают награждение Залужного Героем Украины брошенной костью
Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный не проявил себя как политический деятель, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:53
2024-03-09T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный не проявил себя как политический деятель, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник. "Если ты немного помолчал – всё, ты уже мёртвый. В политике надо иметь хребет как у мужчины. Знаете, зачем? Чтобы голова в штаны не падала. Я пока увидел его слабость. Он принял, как кость, брошенного ему вдогонку "Героя Украины", поблагодарив", - сказал Олейник. По его словам, политика можно уничтожить либо физически, либо заставив его молчать. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что тот согласился на должность посла в Великобритании. Ранее Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины Залужному, которого сменил на Александра Сырского на фоне слухов о конфликте и политической конкуренции. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
https://ria.ru/20240308/zaluzhnyy-1931909674.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве считают награждение Залужного Героем Украины брошенной костью

Олейник: награждение Залужного Героем Украины является брошенной вдогонку костью

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный не проявил себя как политический деятель, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник.
«
"Если ты немного помолчал – всё, ты уже мёртвый. В политике надо иметь хребет как у мужчины. Знаете, зачем? Чтобы голова в штаны не падала. Я пока увидел его слабость. Он принял, как кость, брошенного ему вдогонку "Героя Украины", поблагодарив", - сказал Олейник.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Рогов считает, что Залужному небезопасно находиться на Украине
8 марта, 15:21
По его словам, политика можно уничтожить либо физически, либо заставив его молчать.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что тот согласился на должность посла в Великобритании.
Ранее Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины Залужному, которого сменил на Александра Сырского на фоне слухов о конфликте и политической конкуренции.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Залужного признали непригодным к военной службе, пишут СМИ
Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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