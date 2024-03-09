В Киеве считают награждение Залужного Героем Украины брошенной костью
Олейник: награждение Залужного Героем Украины является брошенной вдогонку костью
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный не проявил себя как политический деятель, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник.
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"Если ты немного помолчал – всё, ты уже мёртвый. В политике надо иметь хребет как у мужчины. Знаете, зачем? Чтобы голова в штаны не падала. Я пока увидел его слабость. Он принял, как кость, брошенного ему вдогонку "Героя Украины", поблагодарив", - сказал Олейник.
По его словам, политика можно уничтожить либо физически, либо заставив его молчать.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что тот согласился на должность посла в Великобритании.
Ранее Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины Залужному, которого сменил на Александра Сырского на фоне слухов о конфликте и политической конкуренции.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.