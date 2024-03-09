https://ria.ru/20240309/motofestival-1932034417.html

В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, заявил Филимонов

В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, заявил Филимонов - РИА Новости, 09.03.2024

В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, заявил Филимонов

В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов на фестивале технических видов спорта "В снегах... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:11

2024-03-09T16:11

2024-03-09T16:11

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

кириллов

архангельское

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов на фестивале технических видов спорта "В снегах Кириллова". "Мы продолжим проводить спортивные фестивали на территории региона, в том числе фестивали экстремальных видов спорта. Особое внимание мы уделяем развитию мотодвижения. Создаем свой байкерский клуб под названием "Ватага Вологда". С наступлением мотосезона будет проведен областной, возможно даже всероссийский байк-фестиваль с участниками из Кириллова и других муниципалитетов - это будет большой яркий праздник мотоциклетного движения", - привели слова Филимонова в пресс-службе областного правительства. По его словам, сейчас разрабатывается концепция фестиваля и определяется дата мероприятия. В субботу в Кириллове проходит фестиваль по кантри-кроссу на снегоходах, участниками которого стали более 100 спортсменов-профессионалов из Вологодской, Архангельской, Ярославской и Московской областей. Они соревнуются в мастерстве владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, девушки и женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. Для гостей праздника также подготовлена масштабная развлекательная и культурная программа.

https://ria.ru/20240309/festival-1932027280.html

https://ria.ru/20240305/festival-1931322928.html

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архангельское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вологодская область, георгий филимонов, кириллов, архангельское