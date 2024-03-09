https://ria.ru/20240309/motofestival-1932034417.html
В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, заявил Филимонов
В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, заявил Филимонов - РИА Новости, 09.03.2024
В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, заявил Филимонов
В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов на фестивале технических видов спорта "В снегах... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:11
2024-03-09T16:11
2024-03-09T16:11
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
кириллов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов на фестивале технических видов спорта "В снегах Кириллова". "Мы продолжим проводить спортивные фестивали на территории региона, в том числе фестивали экстремальных видов спорта. Особое внимание мы уделяем развитию мотодвижения. Создаем свой байкерский клуб под названием "Ватага Вологда". С наступлением мотосезона будет проведен областной, возможно даже всероссийский байк-фестиваль с участниками из Кириллова и других муниципалитетов - это будет большой яркий праздник мотоциклетного движения", - привели слова Филимонова в пресс-службе областного правительства. По его словам, сейчас разрабатывается концепция фестиваля и определяется дата мероприятия. В субботу в Кириллове проходит фестиваль по кантри-кроссу на снегоходах, участниками которого стали более 100 спортсменов-профессионалов из Вологодской, Архангельской, Ярославской и Московской областей. Они соревнуются в мастерстве владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, девушки и женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. Для гостей праздника также подготовлена масштабная развлекательная и культурная программа.
https://ria.ru/20240309/festival-1932027280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, георгий филимонов, кириллов, архангельское
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, Кириллов, Архангельское
В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, заявил Филимонов
Врио губернатора Филимонов: в Вологодской области организуют новый мотофестиваль
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Вологодской области организуют новый мотофестиваль, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов на фестивале технических видов спорта "В снегах Кириллова".
"Мы продолжим проводить спортивные фестивали на территории региона, в том числе фестивали экстремальных видов спорта. Особое внимание мы уделяем развитию мотодвижения. Создаем свой байкерский клуб под названием "Ватага Вологда". С наступлением мотосезона будет проведен областной, возможно даже всероссийский байк-фестиваль с участниками из Кириллова и других муниципалитетов - это будет большой яркий праздник мотоциклетного движения", - привели слова Филимонова в пресс-службе областного правительства.
На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи
По его словам, сейчас разрабатывается концепция фестиваля и определяется дата мероприятия.
В субботу в Кириллове
проходит фестиваль по кантри-кроссу на снегоходах, участниками которого стали более 100 спортсменов-профессионалов из Вологодской, Архангельской
, Ярославской и Московской областей
. Они соревнуются в мастерстве владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступают профессионалы, девушки и женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет.
Для гостей праздника также подготовлена масштабная развлекательная и культурная программа.
Восемь интерактивных площадок развернут на фестивале "В снегах Кириллова"